Klaipėdoje – unikali operacija: du navikai pašalinti per minimalų pjūvį

Teko spręsti sudėtingą iššūkį

Apie dvi valandas trukusios operacijos metu pacientei iš krūtinės ląstos per vienintelį, vos kelių centimetrų pjūvį sėkmingai pašalinti du atskirose vietose buvę navikai. Toks inovatyvus metodas, lėmęs itin spartų ligonės atsigavimą po sudėtingos invazijos, neabejotinai atveria naujas chirurgijos galimybes.

Kaip pasakojo unikalią operaciją atlikęs Respublikinės Klaipėdos ligoninės (RKL) Torakalinės chirurgijos skyriaus gydytojas Aleksandras Bagajevas, medikų komandai teko susidurti su gana sudėtingu atveju: pacientei buvo diagnozuoti du navikai, vienas jų – tarpuplautyje, o kitas – dešinėje pleuros ertmėje, ant vidinės krūtinės sienos.

Ieškant geriausio sprendimo, buvo ryžtasi eiti ne tradiciniu keliu, kai operuojama per tarpšonkaulinį tarpą, o pritaikyti pasaulyje dar retą chirurginio gydymo metodą.

„Šios operacijos esmė – prieiga, tai yra įėjimo vieta. Pasirinkome vadinamąjį subksifoidinį videotorakoskopinį navikų pašalinimą, kai pjūvis eina ne tarp šonkaulių, o ties krūtinkaulio gale esančia nedidele kardine atauga, prie pat duobutės. Taigi ten buvo atliktas trijų keturių centimetrų pjūvis, per kurį, naudojant specialią optiką ir instrumentus, patekome į tarpuplautį ir iš pradžių sėkmingai pašalinome čiobrialiaukės naviką, o vėliau per tą pačią angą – ir antrąjį naviką nuo krūtinės sienos. Tad šios operacijos unikalumas, pirma, yra pjūvis, kuris buvo atliktas neįprastoje vietoje, ir, antra – per vieną pjūvį pašalinti du skirtingų lokalizacijų navikai“, – sudėtingos operacijos eigą apibendrino chirurgas A. Bagajevas.

Reikalauja didžiulės patirties

Pašnekovas pripažįsta – įprasti chirurginiai sprendimai tokioje situacijoje būtų pareikalavę atskirų pjūvių, o tai sietųsi ir su didesne trauma kūnui, ir ilgesniu bei skausmingesniu gijimo laikotarpiu.

Tad pritaikytas inovatyvus metodas pacientei suteikė didžiulių pranašumų – po operacijos sparčiai atsigavusi moteris jau trečią dieną tolesniam sveikimui galėjo vykti namo.

„Šio pjūvio privalumai tokie, kad mes „neiname“ per tarpšonkaulinį tarpą, todėl pacientas po operacijos jaučia žymiai mažesnius skausmus. Taip pat užtikrinama geresnė pačios operacijos kontrolė, kad nebūtų pažeisti nervai. Pavyzdžiui, operuojant tradiciniu būdu, egzistuoja rizika pažeisti diafragmos nervą, o tai vėliau gali sukelti kvėpavimo problemų. Taikydami šį inovatyvų metodą, abu nervus galėjome matyti labai gerai, todėl rizika juos pažeisti – ženkliai mažesnė“, – pabrėžė A. Bagajevas.

Gydytojas neneigia, kad sėkmingai ir sklandžiai atlikti tokio pobūdžio operaciją reikalingas ne tik modernus požiūris, bet ir didelė patirtis bei visos komandos susitelkimas, nes kiekvienas žingsnis reikalauja preciziškumo ir visiško susiklausymo.

„Iššūkių buvo visiems: tiek asistentui, anesteziologui, tiek instrumentatorei, slaugytojai. Tad bendras rezultatas priklausė nuo visų pastangų bei komandinio darbo“, – teigė chirurgas.

Ir vienu svarbiausių veiksnių čia neabejotinai tampa patirtis – kaip pripažįsta gydytojas, tik savo kelią pradedantiems chirurgams tai būtų per sunki ir per daug rizikinga užduotis.

Kuo mažesnės invazijos link

Su šiuo inovatyviu metodu A. Bagajevas iš arti susipažino bei savo įgūdžius gilino Kinijoje, kur tokia praktika jau kurį laiką sėkmingai taikoma. Pašnekovo teigimu, nuolatinis domėjimasis pasaulinėmis naujovėmis, žinių atnaujinimas ir tobulėjimas yra būtina šiuolaikinio mediko profesinio gyvenimo dalis.

„Gydytojas, kaip ir mokslininkas, privalo nuolat gilinti savo žinias. Ypač tai aktualu chirurgijoje, nes šiais laikais viskas labai greitai keičiasi: atsiranda naujų technologijų, instrumentų, gydymo būdų. Reikia visada būti ant bangos, – vaizdžiai kalbėjo A. Bagajevas.

RKL Torakalinės chirurgijos skyriaus medikai unikalią praktiką jau spėjo pritaikyti ir kitoje operacijoje. „Pacientės tarpuplautyje pašalinome didžiulį gerybinį cistinį darinį. Iškart po operacijos moteris jautėsi gerai, didelių skausmų nepatyrė“, – pasidžiaugė medikas.

Tad naują krūtinės chirurgijos puslapį atvėrusi operacija pacientams įtvirtins dar modernesnį gydymo standartą. Tai liudija, kad uostamiesčio gydymo įstaiga žengia koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis, kur pagrindinis tikslas – kuo mažesnė invazija, greitesnis pooperacinis atsigavimas ir geriausi įmanomi rezultatai pacientui.

„Šiandien jau turbūt daugiau nei 90 proc. operacijų atliekame būtent torakoskopiškai be didelių pjūvių. Dėl to žymiai sutrumpėja pooperacinių lovadienių periodas, pacientai greičiau grįžta į įprastą gyvenimą. Taip pat jaučia mažesnius skausmus, jau nekalbant apie kosmetinį tokių pjūvių efektą – po operacijos jų beveik nesimato“, – sakė RKL gydytojas chirurgas A. Bagajevas.

Nauji pasiekimai onkologijoje

Kolegai antrina ir RKL Torakalinės chirurgijos skyriaus vedėjas Vitalijus Dagilis, kuris pabrėžia – inovatyvia medicinine bei diagnostine įranga aprūpintiems medikams čia sudarytos visos sąlygos tobulėti bei siekti aukščiausių rezultatų, tad specialistai yra pasiruošę priimti dabartinio laikmečio keliamus iššūkius.

Štai ir artimiausiu metu skyriaus komanda svariai prisidės prie visos šalies mastu įgyvendinamos iniciatyvos – naujos Ankstyvosios plaučių vėžio diagnostikos programos, kuri jau praėjo bandomąją stadiją.

„Šios programos metu aukštos onkologinės rizikos pacientams plaučiuose nustačius mažus darinius, mūsų sukaupta patirtis mažai invazinės torakalinės chirurgijos srityje leis atlikti mažai invazinę intervenciją tiek chirurginio pjūvio, tiek šalinamos plaučio dalies požiūriu. Realiai pacientas net nepajus, kad yra netekęs dalies plaučio, o bus gavęs gydomąją intervenciją net ir esant plaučių vėžiui. Tam būtina sąlyga ir yra ankstyva diagnostika, kai aptinkami maži, iki 1–2 cm darinukai“, – aiškino V. Dagilis.

Tokios operacijos gali būti atliekamos net ir pacientams, turintiems gretutinių plaučių ar kitų organų ligų, kai didesnės apimties chirurginė intervencija kelia daug didesnį pavojų tiek sveikatai, tiek gyvenimo kokybei, o kartais – net ir gyvybei.

Iš viso per metus RKL Torakalinės chirurgijos skyriuje išoperuojama apie 300 pacientų. Suprantama, jog itin daug dėmesio čia skiriama būtent onkologiniams ligoniams – jie sudaro daugiau nei 80 proc. visų pacientų, likusi dalis – traumos, uždegiminės ligos, įvairių komplikacijų gydymas.