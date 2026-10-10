Klaipėdoje vyks tarptautinės „Gintarinės jūrmylės“ bėgimo varžybos

Kaip pranešė organizatoriai, varžybų dalyviai galės rinktis skirtingas distancijas, kurių ilgis tradiciškai matuojamas ne kilometrais, o jūrmylėmis. Viena jūrmylė siekia 1852 metrus.
Profesionaliems bėgikams numatyta 6 jūrmylių (11,11 km), o bėgikėms – 3 jūrmylių (5,55 km) distancija. Dalyviai taip pat galės įveikti vienos arba pusės jūrmylės nuotolius.
Pasak Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, daugiau nei ketvirtį amžiaus organizuojamos varžybos išsiskiria savo trasa, besidriekiančia pajūrio gamtoje.
„Jūrmylėmis matuojamas maršrutas kasmet tampa iššūkiu, vedančiu kieta danga, smėlio takais, mišku, bet tuo pačiu jis įkvepia nepamirštamais rudenėjančio pajūrio vaizdais. Gal todėl visiems kaskart taip norisi grįžti ir įveikti šį iššūkį“, – pranešime cituojamas A. Latakas.
Tuo metu Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pažymi, kad per daugiau nei du dešimtmečius renginys tapo svarbia miesto sporto ir bendruomenės tradicija.
„Gintarinė jūrmylė“ man visų pirma yra renginys, kuris atspindi tai, kas mes esame kaip miestas – jūrinis, gyvas, bendruomeniškas. Ji – neatsiejama nuo uosto, pajūrio, žmonių, kurių gyvenimai vienaip ar kitaip susiję su vandeniu. Tai šventė, kuri turi ne tik sportinį, bet ir simbolinį turinį“, – teigė meras.
Pasak jo, pirmosiose varžybose dalyvaudavo vos kelios dešimtys bėgikų, o pastaraisiais metais užsiregistravusiųjų skaičius artėja prie tūkstančio.
Organizatorių teigimu, 3 ir 6 jūrmylių distancijų nugalėtojų vardai ir pavardės tradiciškai įamžinami atminimo akmenyje, kuris buvo iškeltas iš Kuršių marių dugno gilinant uosto akvatoriją.
Varžybų nugalėtojams taip pat bus įteiktos taurės ir piniginiai prizai, o renginio dalyviai galės pasivaišinti kareiviška koše ir arbata.
Renginį organizuoja Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija, Lietuvos lengvosios atletikos federacija ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
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