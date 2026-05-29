Klaipėdos abiturientams nuaidėjo paskutinis skambutis

Tradiciškai šventė prasidėjo abiturientų eisena miesto gatvėmis. Moksleiviai, nešdami mokyklų vėliavas bei lydimi pareigūnų automobilių, žygiavo link Laikrodžių muziejaus kiemelio, kur jų laukė paskutinė pamoka po atviru dangumi.
Šventės metu netrūko muzikinių pasirodymų, šokių, dainų ir padėkos žodžių.
Abiturientus sveikino Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, linkėjęs drąsiai žengti į ateitį.
„Šis rytas jums turbūt yra kitoks. Iš jūsų garsių šūksnių matau, kad tas paskutinis skambutis turbūt ir džiaugsmingas, ir kažkiek tai jaudulio širdyje yra, bet jis visad kelia klausimą, kas bus toliau. Aš jums visiems linkiu eiti drąsiai per gyvenimą – nebijoti kurti, eksperimentuoti ir siekti tikslų. Geros nuotaikos ir tik iš to džiaugsmo nesugriaukite Klaipėdos, nes jos dar jums prireiks“, – sveikino miesto meras.
Dabar abiturientų laukia brandos egzaminai, o po jų – naujų pasirinkimų ir iššūkių pilnas kelias.
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