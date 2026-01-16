Klaipėdos apskrities gyventojams – nemokami „Prisijungusi Lietuva“ mokymai ir dirbtuvės

Mokymai ir dirbtuvės – norintiems tobulėti
Mokymai ir dirbtuvės kiekvienam žmogui suteikia pagrindus savarankiškai naudotis viešosiomis e. paslaugomis: tvarkyti dokumentus, pasirašyti juos elektroniniu parašu ir saugiau naršyti internete.
Tai suteikia laisvę jaustis užtikrintai šiuolaikiniame pasaulyje. Žmogui svarbu jaustis visaverčiu ir savarankišku visuomenės nariu, sutaupyti laiko ir jėgų“, – sakė Klaipėdos miesto Imanuelio Kanto bibliotekos Pempininkų filialo vedėja ir mokymų lektorė Sandra Joneikienė.
Visuose užsiėmimuose ypač laukiami nutolusių vietovių gyventojai, nedirbantys piliečiai, asmenys su negalia, vyresnio amžiaus žmonės ir visi, norintys išmokti geriau naudotis e. valdžios paslaugomis. Į mokymus ar dirbtuves projekto iniciatoriai kviečia registruotis ir dirbančius, aktyvius suaugusiuosius, – čia jie ne tik daugiau sužinos apie jiems aktualias paslaugas, bet ir galės padėti savo vyresnio amžiaus tėvams ar vaikams.
S. Joneikienės teigimu, į mokomuosius renginius vieni žmonės ateina norėdami pasitikrinti, ar viską daro teisingai, sužinoti skaitmeninio pasaulio naujoves. Kitus į užsiėmimus atveda nežinojimas, kaip išspręsti tam tikrus klausimus.
„Yra dalyvių, kurie tiesiog trokšta savarankiškumo: jie nebenori prašyti artimųjų pagalbos apmokėti sąskaitas ir siekia daugiau privatumo tvarkydami asmeninius reikalus, nesvarbu, ar tai būtų baudos mokėjimas, ar pirkinys internetu. Čia žmonės išmoks, kaip vos keliais paspaudimais, net neišeidami iš namų, gali susitvarkyti svarbius reikalus „Sodroje“, Registrų centre, ligonių kasoje ar savivaldybėje, išsiųsti mobiliuoju telefonu padarytą dokumento kopiją, saugiai pasirašyti e. parašu, kaip internete saugotis nuo apgavikų, naršyti drąsiai ir užtikrintai“, – atskleidė lektorė.
Renginių datos Klaipėdos apskrityje
Gyventojai savo vietovėje kviečiami registruotis ir į mokymus, ir į dirbtuves.
Artimiausios projekto „Prisijungusi Lietuva“ dirbtuvės (4 ak. val.) vyks Kretingos viešosios bibliotekos Vydmantų filiale sausio 19, 26 dienomis ir vasario 2, 9 d. Sausio 15, 22 ir 29 d. dirbtuvės organizuojamos Skuodo viešojoje bibliotekoje ir jos Ylakių skyriuje.
3 dienų mokymai (12 ak. val.) vyks Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų filiale nuo sausio 20 dienos. „Kauno atžalyno“ padalinyje nemokami mokymai – nuo sausio 13 dienos.
Klaipėdos miesto savivaldybėje projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymai vyks nuo sausio 15 dienos.
Gargždų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje mokymai – nuo sausio 12 ir nuo 19 d.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka į mokymus kvies nuo sausio 17 d.
Palangos viešojoje bibliotekoje mokymai – nuo sausio 13 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje mokymai startuos sausio 20 d., o Pašyšių filiale sausio 26 d.
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Ylakių filiale mokymai prasidės sausio 20 d.
Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje mokymai rengiami nuo sausio 19 d.
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje nuo sausio 12 ir nuo 26 d.
Kaip užsiregistruoti į praktines dirbtuves ir mokymus – informacija teikiama projekto svetainėje www.prisijungusi.lt.
