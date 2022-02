Klaipėdos apskrities VPK 2021 metų veiklos rezultatai: kam buvo skiriama daugiausia dėmesio?

Didžiausias dėmesys per praėjusius metus buvo koncentruojamas užtikrinti operatyvų ir kokybišką reagavimą į įvykius, proaktyvią veiklą išsiaiškinant teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, į seniūnijas orientuotą prevencinę policijos veiklą, sunkių ir itin sunkių nusikaltimų užkardymą bei ištyrimą, taip pat siekta gerinti policijos pareigūnų ir nukentėjusių asmenų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Klaipėdos apskrities VPK viršininko pavaduotojas Raimondas Vaitkevičius, pristatydamas kriminogeninę padėtį apskrityje akcentavo, kad nusikalstamų veikų skaičius, Klaipėdos apskrityje nuosekliai mažėja – per 2021 m. visoje apskrityje užregistruotos 4236 nusikalstamos veikos – 352 mažiau nei 2020 m. Tai yra mažiausias nusikalstamų veikų skaičius per pastaruosius penkerius metus – palyginti 2017 m. apskrityje buvo užregistruotos 6664 nusikalstamos veikos. Ypač mažėjo vagysčių – jų užregistruota mažiausiai per pastaruosius penkerius metus – 834-ios – 255 mažiau nei 2020 m., arba 1354-iomis mažiau nei 2017 m. Taip pat mažėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti bei plėšimo atvejų. Išaugo sukčiavimų skaičius – nuo 181 užregistruoto 2020 m. iki 237 registruotų pernai.

„Vis daugiau tokio pobūdžio nusikalstamų veikų persikelia į elektroninę erdvę. Tačiau jas tiriančių pareigūnų profesionalumo dėka daug jų ir išaiškinama – elektroninėje erdvėje įvykdomų nusikaltimų išaiškinamumas siekia 79 proc.“, – pažymėjo Raimondas Vaitkevičius.

Eismo saugumas taip pat yra vienas iš didžiausių Klaipėdos apskrities policijos prioritetų. Statistika rodo, kad padėtis Klaipėdos apskrities keliuose gerėja – per 2021 m. užregistruoti 362 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo žmonės, tai yra 21 mažiau nei 2020 m. Per juos žuvo 15 žmonių – 8 mažiau nei 2020 m., kai Klaipėdos apskrities keliuose užgeso 23 žmonių gyvybės. Statistika rodo, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių kilo eismo įvykiai, yra saugaus greičio ir atstumo nepasirinkimas, reikalavimo duoti kelią sankryžose ir pareigų pėstiesiems nevykdymas. Per praėjusius metus Klaipėdos apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje registruoti 66 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo 68 pėstieji. Iš jų 28 pėstieji buvo partrenkti pėsčiųjų perėjose, vienas iš jų žuvo. Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos pareigūnai nuolat itin didelį dėmesį skiria eismo kontrolei – per 2021 m. surengtos 138 policinės priemonės, per kurias patikrintos 30 452 transporto priemonės, nustatyti 1928 KET pažeidimai. Daugiausia priemonių vykdyta avaringiausių savivaldybių – Klaipėdos miesto ir rajono – keliuose.

Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų 2021 m. ištirtų nusikalstamų veikų procentas išlieka stabiliai aukštas – siekia beveik 69 proc. Toks laikosi dvejus metus iš eilės ir yra geriausias per pastaruosius penkerius metus. Itin aukštą Klaipėdos apskrities pareigūnų profesionalumą rodo ir tai, kad trečius metus iš eilės jie tampa konkurso „Metų seklys“ nugalėtojais. Šiemet šis titulas ir simbolinė Šerloko Holmso pypkė atiteko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnams, kurie, kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorais, demaskavo vieną didžiausių nevaisingumo problemas sprendžiančių gydymo įstaigų, kuri, galimai, neįtraukdavo visų įvykusių ūkinių operacijų į įmonės buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu valstybės įgaliotoms institucijoms teikė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų panaudojimą. 2021-02-24 dalyvaujant 95 įvairių institucijų pareigūnams, buvo atliktos 24 kratos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose, kurių metu paimta apie 500 000 eurų grynųjų pinigų, sulaikyta 13 asmenų. Ikiteisminio tyrimo metu apribota įtariamiesiems priklausančio turto nemažiau kaip už 1 000 000 eurų.

Itin didelį dėmesį savo veikloje Klaipėdos apskrities VPK pareigūnai skiria ir prevencijai. Laikantis galiojusių apribojimų dėl COVID-19 pandemijos buvo rengiami susitikimai su įvairiomis visuomenės grupėmis, dalyvauta renginiuose, įsteigtos kelios naujos Saugios kaimynystės grupės ir šiuo metu iš viso apskrityje aktyviai veikia 257 tokios grupės, o Klaipėdos Paupių bendruomenė 2021 m. tapo respublikinio konkurso „Veikliausia saugios kaimynystės grupė“ nugalėtoja. Užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą, padėti spręsti gyventojams iškylančias problemas, aktyviai pareigūnams talkino ir 69 policijos rėmėjai ir 16 jaunųjų policijos rėmėjų.

Apibendrindamas pernai nuveiktus pareigūnų darbus, Klaipėdos apskr. VPK viršininkas Alfonsas Motuzas ypač džiaugėsi nuolat augančiu visuomenės pasitikėjimu, kuris, remiantis apklausų duomenimis, šalyje siekia 80 proc.

„Pandemijos akivaizdoje, kylant įvairių socialinių įtampų, pasitikėjimas apribojimų laikymosi kontrolę vykdančia policija ne tik kad nesumažėjo, bet yra kaip niekada aukštas. Tai rodo pareigūnų profesionalumą, nuoširdumą, gebėjimą reaguoti supratingai ir jautriai. Bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis tobulinimas ir toliau liks vienas svarbiausių mūsų prioritetų“, – sakė Klaipėdos apskrities VPK viršininkas A. Motuzas.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla dėkojo už puikiai atliktą darbą, pasiektus rezultatus ir akcentavo socialinio dialogo stiprinimo svarbą.

„Bendravimas ir glaudus bendradarbiavimas su savivaldybių, seniūnijų, teisėsaugos institucijų, kitų socialinių partnerių atstovais, įgalina efektyviau spręsti iškylančias problemas. Bus siekiama plėsti išmaniųjų technologijų naudojimą, pareigūnams leisiančių greičiau ir efektyviau atlikti savo funkcijas. Tačiau atjauta aukai, nukentėjusiam asmeniui, supratimas, išklausymas – visada turi būti svarbiausi aspektai pareigūnų veikloje“, – generalinis komisaras R. Požėla.