Klaipėdos apylinkės teismas kviečia telefonu gauti nemokamą teisinę konsultaciją

Vadovaujantis paskutinėmis su COVID-19 plitimu susijusiomis rekomendacijomis ir kad būtų apsaugoti ne tik konsultacijas teikiantys Lietuvos teismų darbuotojai, bet ir besikreipiantys pagalbos žmonės, nemokamos teisinės konsultacijos bus teikiamos nuotoliniu būdu – Lietuvos teismų nurodytais telefonais.

Klaipėdos apylinkės teismas informuoja, kad ne vienus metus organizuojamos nemokamos teisinės konsultacijos „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“ sulaukia didelio gyventojų aktyvumo. Jų metu profesionalūs teisininkai pataria, kaip apginti savo teises, kokių dokumentų reikia teismui, ką daro teisėjas, antstolis ar advokatas.

„Šiemet norėtumėme visuomenei suteikti profesionalų informaciją ne tik apie ginčus, kylančius dėl darbo santykių, turto paveldėjimo, santuokos nutraukimo ar šiuo metu sparčiai populiarėjančią mediaciją, kuri yra vienas iš taikaus ginčų sprendimo būdų, bet ir apie per Lietuvos teismų viešųjų elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt teikiamas paslaugas“, – sako renginį inicijuojančios Nacionalinės teismų administracijos (NTA) direktorė Natalija Kaminskienė.

Praėjusiais metais portale e.teismas.lt užsiregistravo daugiau kaip 14 tūkstančių naujų vartotojų, o 2019 m. pabaigoje šio portalo paslaugų vartotojų skaičius siekė daugiau kaip 68 tūkstančius. Per praėjusius metus naudojantis portalu e.teismas.lt buvo pasirašyta daugiau nei 3,7 mln. elektroninių procesinių dokumentų. Be to, šiais metais karantino laikotarpiu daugiau kaip 86 proc. visų civilinių ir administracinių bylų buvo pateikta per portalą e.teismas.lt.

„Norime Lietuvos gyventojus plačiau supažindinti su Lietuvos teismų viešųjų elektroninių paslaugų e.teismas.lt teikiamomis paslaugomis ir dar labiau paskatinti jomis naudotis. Portale e.teismas.lt galima teikti ir per kelias valandas gauti teismo dokumentus, susipažinti su byla ir sekti jos eigą, gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą, dalyvauti teisminėje mediacijoje ar dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu“, – pažymi NTA vadovė N. Kaminskienė.

Nemokamos teisinės konsultacijos „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“ vyks spalio 23 dieną nuo 9 iki 15 val. Numatoma, kad vienos konsultacijos telefonu laikas truktų iki 15 min. Be išankstinės registracijos nurodytais telefonais Lietuvos gyventojai galės skambinti ir jiems bus suteikiama informacija pagal teismų kompetenciją. Esant poreikiui, skambinančiajam bus rekomenduojama kreiptis į renginio partnerius – Lietuvos antstolius ir advokatus.

Klaipėdos apylinkės teisme spalio 23 d. nuo 9 val. iki 15 val. į visuomenei rūpimus teisinius klausimus atsakys teisėjų padėjėjai telefono numeriu 8 60 820035.