Klaipėdos dramos teatras jungiasi prie kultūros bendruomenės organizuojamo įspėjamojo streiko

2025-10-01 17:38
Vilius Narkūnas (ELTA)

Klaipėdos dramos teatras kartu su kitomis meno organizacijomis jungiasi prie sekmadienį organizuojamo kultūros bendruomenės įspėjamojo streiko, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Klaipėdos Dramos teatras
Klaipėdos Dramos teatras / Vytauto Petriko nuotr.

Teigiama, kad tokiu būdu išreiškiama vieninga vertybinė pozicija – Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija negali priklausyti „Nemuno aušrai“.

„Kultūra yra pamatas, ant kurio statoma valstybė. Kultūros ministerijos negali valdyti politinė jėga, kurios požiūris tiek į kultūrą, tiek ir į pačią mūsų valstybę kelia rimtų abejonių“, – teigė Klaipėdos dramos teatro meno vadovas Gintaras Grajauskas.

„Be abejonių, Klaipėdos dramos teatras solidarizuojasi su visos Lietuvos kultūros bendruomene ir jungiasi prie įspėjamojo streiko“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

