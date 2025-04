„Klaipėdos energijos“ darbuotojai pasodino Laisvės mišką

Kuria prasmingą tradiciją

„Grąžiname gamtai tai, ką sudeginame šildydami miestą“, – tokios minties vedini balandžio 5-osios rytą darbuotojai rinkosi į mišką.

Nors tądien pūtė stiprus vėjas ir snigo, tai nė kiek nesumažino entuziazmo – noras prisidėti prie miško atkūrimo buvo stipresnis už bet kokius iššūkius.

Miškininkai pasidžiaugė, kad trumpam sugrįžus žiemai „Klaipėdos energijos“ darbuotojai nepabūgo atšiauraus oro ir atvyko sodinti medžių.

„Džiugu dirbti su žmonėmis, kurie atsakingai žiūri į miško sodinimą, nebijo darbo, šalčio ir sniego. Maloniai nustebino, kad prie miškasodžio prisijungęs „Klaipėdos energijos“ kolektyvas dalyvavo su šeimos nariais – buvo vaikų, iš kurių neišgirdome nė vieno nusiskundimo, kad miške yra šalta ar neįdomu“, – džiaugėsi Šernų girininkijos girininkas Arūnas Samoška.

Vienas mūsų tikslų – mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

„Klaipėdos energijos“ vykdoma veikla ir dalyvavimas tokiose iniciatyvose yra tiesiogiai susiję. Vienas mūsų tikslų – mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Miškasodis yra vienas būdų prie to prisidėti. O kartu tai puiki priemonė skatinti darbuotojų įsitraukimą, siūlant jiems dalyvauti įvairiose skirtingose veiklose. Be to, tai galimybė visam kolektyvui praleisti dieną prasmingai, gamtoje kuriant ryšį su aplinka ir vieni su kitais“, – pabrėžė iniciatyvos reikšmę „Klaipėdos energijos“ generalinis direktorius Rolandas Baltuonis.

Naujas miškas – darbuotojų rankomis

Šiemet sodinimas vyko Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Palangos girininkijos miško kvartale, kur 2023 metais brandus medynas buvo iškirstas plynu kirtimu. 2024-ųjų spalį paruošta dirva, kuri sudaro palankesnes sąlygas pasodintiems medeliams prigyti, taip pat atsirasti – sudygti savaiminėms medžių rūšims. Čia augs mišrūs želdiniai, pagrindinės medžių rūšys – eglė, pušis, beržas ir juodalksnis.

Per tris valandas „Klaipėdos energijos“ darbuotojai, susiskirstę poromis, atkūrė 1,8 hektaro miško plotą – iš viso buvo pasodinta 4 200 eglučių.

Po darbų visi rinkosi į poilsiavietę, kur prie kavos ar arbatos puodelio klausėsi miškininkų pasakojimų apie miško atkūrimo subtilybes, sodmenų auginimą ir miškininkystės tradicijas.

Patirtis, kuri įkvepia

Renginio pabaigoje darbuotojai dalijosi įspūdžiais.

Man miškasodis – tai gyvybės ir žalumos prieglobstis.

„Man miškasodis – tai gyvybės ir žalumos prieglobstis. Buvo gera matyti, kaip mano vaikai mokosi saugoti gamtą, suprasti miško reikšmę ekosistemai ir kad jų kiekvienas veiksmas gali turėti teigiamos įtakos pasauliui“.

„Nors gamta mūsų nelepino – šaltis ir vėjas išbandė ištvermę, bet sodinti eglutes buvo nepaprastai įkvepianti patirtis. Tai prasmingas darbas dėl mūsų visų ateities bei smagi, nuotykių pilna diena su bendradarbiais“, – pritarė kolega.

Miško sodinimo šventė – tai ne tik simbolinė dovana gamtai, bet ir bendrystės tradicija, kuri vienija „Klaipėdos energijos“ kolektyvą ir jų šeimas. Tai įkvepiantis pavyzdys, kaip prasmingi darbai gali auginti ne tik medžius, bet ir atsakomybę, sąmoningumą bei pagarbą aplinkai. Kiekvienas pasodintas medis tampa mažu, bet svarbiu žingsniu tvaresnės ateities link.