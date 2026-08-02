Per Klaipėdos gimtadienį pagerbti miesto šviesuliai

Šeštadienio pavakarę į Teatro aikštę rinktasi pasveikinti du iškilius miestui nusipelniusius žmones.
Čia buvo pagerbtas dar vienas miesto garbės pilietis.
Šis vardas šiais metais už ypatingus nuopelnus miestui suteiktas povandeninės archeologijos pradininkui, buvusiam Klaipėdos universiteto rektoriui V. Žulkui.
Mokslininkas yra daug nuveikęs ir nusipelnęs ne tik Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais, bet ir yra pirmasis parašęs ankstyvosios (XIII–XVIII a.) Klaipėdos istoriją, naujai pagrindęs iki tol klaidingai formuluotą Klaipėdos raidos modelį, taip pat paskelbęs dešimtis mokslinių monografijų ir straipsnių.
V. Žulkus apdovanotas specialiu jam pagamintu ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas su laureato vardu, pavarde, data bei vardo suteikimo dokumentu.
Garbės piliečio vardas Klaipėdoje teikiamas nuo 1991 m. Šį vardą jau turi 24 Klaipėdai nusipelnę asmenys.
Tą patį vakarą kultūros magistro žiedas įteiktas filosofui, rašytojui, visuomenės veikėjui A. Juozaičiui.
Toks įvertinimas jam teko už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrinį, visuomeninį ir intelektinį gyvenimą, ilgametę kūrybinę bei visuomeninę veiklą ir nuopelnus puoselėjant Lietuvos bei Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą.
Kultūros magistrai tradiciškai pagerbiami per Klaipėdos gimtadienį nuo 2003 metų, jiems įteikiami auksiniai žiedai, pagaminti pagal renesansinio žiedo, saugomo Pilies muziejuje, pavyzdį.
Klaipėdoje yra jau 51 kultūros magistras.
(be temos)
(be temos)
(be temos)