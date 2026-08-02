 Per Klaipėdos gimtadienį pagerbti miesto šviesuliai

Per Klaipėdos gimtadienį pagerbti miesto šviesuliai

2026-08-02 11:14
Asta Dykovienė

Šeštadienį, minint 774-ąjį Klaipėdos miesto gimtadienį, Teatro aikštėje pagerbti šių metų miesto garbės pilietis archeologas Vladas Žulkus ir kultūros magistras filosofas Arvydas Juozaitis. Abiem įteiktos specialios, šiuos vardus liudijančios regalijos.

Šeštadienio pavakarę į Teatro aikštę rinktasi pasveikinti du iškilius miestui nusipelniusius žmones.

Čia buvo pagerbtas dar vienas miesto garbės pilietis.

Šis vardas šiais metais už ypatingus nuopelnus miestui suteiktas povandeninės archeologijos pradininkui, buvusiam Klaipėdos universiteto rektoriui V. Žulkui.

Mokslininkas yra daug nuveikęs ir nusipelnęs ne tik Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais, bet ir yra pirmasis parašęs ankstyvosios (XIII–XVIII a.) Klaipėdos istoriją, naujai pagrindęs iki tol klaidingai formuluotą Klaipėdos raidos modelį, taip pat paskelbęs dešimtis mokslinių monografijų ir straipsnių.

Vladas Žulkus
Vladas Žulkus / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

V. Žulkus apdovanotas specialiu jam pagamintu ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas su laureato vardu, pavarde, data bei vardo suteikimo dokumentu.

Garbės piliečio vardas Klaipėdoje teikiamas nuo 1991 m. Šį vardą jau turi 24 Klaipėdai nusipelnę asmenys.

Tą patį vakarą kultūros magistro žiedas įteiktas filosofui, rašytojui, visuomenės veikėjui A. Juozaičiui.

Arvydas Juozaitis
Arvydas Juozaitis / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Toks įvertinimas jam teko už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrinį, visuomeninį ir intelektinį gyvenimą, ilgametę kūrybinę bei visuomeninę veiklą ir nuopelnus puoselėjant Lietuvos bei Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą.

Kultūros magistrai tradiciškai pagerbiami per Klaipėdos gimtadienį nuo 2003 metų, jiems įteikiami auksiniai žiedai, pagaminti pagal renesansinio žiedo, saugomo Pilies muziejuje, pavyzdį.

Klaipėdoje yra jau 51 kultūros magistras.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos gimtadienis
garbės pilietis
Vladas Žulkus
Arvydas Juozaitis
apdovanojimai

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Komentarai

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Senjoras
Gaila publikos ir senjorų kurių atvyko nedaug ir po lietaus dar labiau. sumažėjo. daug ginčų sulaukė per sudėtinga scena.Bijome kad neatsitiktų nelaimė lipant Garbės piliečiams ir kultūros magistrams ant scenos. Sveikinam juos. O vėliau pasirodė jaunimas kuriam rūpėjo tik jų solistė su šokių ritmais. o ne apdovanojimai naujiems Garbės piliečiui ir magistrui. Šalia yra dramos teatras .Štai kur yra vieta pirmai oficialiai daliai o antroje dalis tegul teatro aikštė prie paminklo.
2
-1
keli
senjorai ziurovai istikruju matomai nelabai idomi klaipdieciams sueiga
1
-1
Senelis
Neidomu
2
-1
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