Klaipėdos kamerinis orkestras muzikuos su italų maestro

27-uosius veiklos metus skaičiuojantis KKO muzikos kritikų laikomas vienu dinamiškiausių tarp profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Kartu su kiekviena naujai parengta programa jis toliau plečia repertuarą ir scenos partnerių ratą. Mindaugo Bačkaus vadovaujamas stygininkų kolektyvas nuosekliai gilinasi į baroko muzikos interpretaciją, dirba su geriausiais senosios muzikos atlikimo specialistais.

Diriguoja ir dėsto

Naujojo KKO partnerio – talentingo atlikėjo E. Onofri muzikinė veikla yra įvairiapusė ir intensyvi: be nuolatinio kūrybinio darbo paties įkurtame ir vadovaujamame senosios muzikos ansamblyje „Imaginarium“, jis šiuo metu bendradarbiauja su Sevilijos baroko orkestru ir Bochumo simfoniniu orkestru. Ankstesniais metais E. Onofri dirigavo orkestrui „Maggio Musicale Fiorentino“, Sevilijos karališkajam simfoniniam orkestrui, Jeruzalės baroko orkestrui, „Camerata Bern“, Bazelio kameriniam orkestrui, ES baroko orkestrui, Bilbao ir Sicilijos simfoniniams orkestrams, „Olimpiko“ teatro orkestrui Vičenzoje, Lisabonos miesto orkestrui ir daugeliui kitų. E. Onofri pasirodė žymiausiose pasaulio salėse, tarp jų: Vienos „Musikverein“ ir „Konzerthaus“, Zalcburgo „Mozarteum“, Berlyno filharmonijos ir „Unter den Linden Opera“, Frankfurto „Alte Oper“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Niujorko „Carnegie Hall“ ir „Lincoln Center“, Londono „Wigmore Hall“ ir „Barbican“, Ciuricho „Tonhalle“, Paryžiaus „Théâtre des Champs-Elysées“ ir „Théâtre du Châtelet“, Madrido „Auditorio Nacional“, Tokijo „Oji Hall“, Buenos Airių „Colon“ salėje ir kitur. Jis taip pat dažnai kviečiamas diriguoti operų pastatymams.

E. Onofri yra Palermo V. Bellini konservatorijos profesorius, dėsto barokinį smuiką ir baroko muzikos interpretaciją. Šių dalykų taip pat moko meistriškumo kursuose Italijoje, kitose Europos šalyse, Japonijoje ir JAV (Juilliardo mokykloje Niujorke).

Šlovins A.Vivaldį

Italų maestro E. Onofri diriguojamoje programoje skambės jo tautiečio, baroko kompozicijos genijaus, smuikininko virtuozo Antonio Vivaldi kūriniai. Jis buvo inovatyvus to laikmečio kūrėjas, laužęs formos ir žanro tradicijas, naudojęs harmoninius kontrastus. Be to, jis sugebėjo kurti tokią muziką, kuria žavėjosi ne tik saujelė intelektualų, bet ir plačioji publika. Dėl to jis buvo populiarus net kaimyninėse šalyse. A. Vivaldi laikomas vienu iš kompozitorių, kurie paskatino barokinio stiliaus evoliuciją.

KKO savo repertuare turi daug A. Vivaldi muzikos, su kuria supažindino suaugusius klausytojus ir jaunimą. Orkestro edukacinėje programoje vyresniųjų klasių moksleiviams „Antonio Vivaldi – raudonplaukis kunigas“ skambėjo ne tik italų genijaus kūriniai, bet ir įdomūs faktai apie šį kompozitorių ir šventiką. Sakoma, kad A. Vivaldi galėdavo parašyti koncertą greičiau, nei kas nors kitas suspėtų jį perrašyti į švarraštį. Įdomu, ar šiandien rastume žmogų, kuriantį muziką tokiu tempu, kaip tai darė A. Vivaldi?.. Jis sukūrė daugiau nei 500 koncerto žanrų kūrinių įvairiems instrumentams su orkestru. Iš jų maždaug 230 opusų yra skirti smuikui, kuriuo puikiai griežė ir pats kompozitorius.

Programoje „Viva Vivaldi!“ bus atlikti net šeši skirtingi genialiojo italų kompozitoriaus sukurti Koncertai smuikui, styginiams ir basso continuo bei Koncertas styginiams ir basso continuo d-moll. Klavesino partiją skambins dažnai su klaipėdiečių orkestru muzikuojantis kolega iš Esitjos Reinutas Teppas.

Maestro E. Onofri ir KKO programa „Viva Vivaldi!“ – spalio 18 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje.