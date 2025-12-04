Klaipėdos kavinėje – neįprastas nutikimas

Įvykis merginas šokiravo, kadangi visa tai įvyko viešoje vietoje, kur sėdėjo nemažai kitų žmonių.
„Iš pradžių pasimečiau, galvojau, kad jie kažko mūsų nori paklausti. Tačiau tada, kai pradėjo kalbėti apie tikėjimą, pasidarė aišku, kad čia kažkokia sekta. Labai nejauku ir nemalonu, kai klausinėja asmeninių dalykų, o paskui visų akivaizdoje dar atsiklaupia ir meldžiasi“, – pasakojo viena merginų, nenorėjusi viešinti savo pavardės.
Pasak pašnekovių, asmenys prisistatė kaip vyras ir žmona, esą norintys trumpam pasikalbėti apie artėjančias šventes bei jų prasmę.
Tačiau pokalbis greitai įgavo religinį atspalvį – nepažįstamieji pradėjo klausinėti apie tikėjimą, gyvenimą po mirties bei reinkarnaciją.
„Iš karto pajutome, kad tai negali būti paprasti tikintieji. Jie klausė mūsų: „Jeigu rytoj mirtume – kas po to? Jeigu įvyktų reinkarnacija, kuo norėtumėte būti? Gal drugeliu? Gal į kažkurį iš mūsų norėtumėte pavirsti, kūnais apsikeisti?“ – klausimais stebėjosi mergina.
Klaipėdietės teigimu, situacija tapo dar keistesnė, kai pokalbio pabaigoje nepažįstamieji prie jų staliuko atsiklaupė ant žemės ir garsiai meldėsi, nors kavinėje buvo daug žmonių.
„Atėjau pabūti su draugėmis, bet pasijutau kaip vienuolyne – buvo labai nemalonu. Man tai pasirodė panašu būtent į vienos krikščionybės atšakos atstovus. Jie bandė mus įtikinti, kad reikia tikėti kitokiomis vertybėmis, kitaip švęsti Šventas Kalėdas ir t. t. Nesuprantu, kodėl jie priėjo prie mūsų – gal jų tikslas ir yra bandyti kažkuo įtikinti būtent jaunus žmones, nes taip yra paprasčiau nei bendrauti su vyresniais?“ – svarstė kita mergina.
Merginos spėliojo, kad vyras ir moteris galėjo būti susiję su kokia nors uždaro tipo religine grupe, tačiau nepažįstamieji neatskleidė, kokiai bendruomenei priklauso.
Įvykio liudininkės įsitikinusios, kad toks elgesys gali atgrasyti ir kavinės klientus – nėra etiška įtikinėti žmones viešoje vietoje.
„Tai gadina ir pačios kavinės reputaciją, nes jei asmeniškai aš būčiau atėjusi ir pamačiusi klūpančius bei garsiai besimeldžiančius žmones, įkyriai bandančius įtikinėti kitus apie religiją – tikrai išeičiau. Ne kartą mačiau, kaip gatvėje tokie žmonės kažką bando kalbinti, tačiau kavinėje to iki šiol dar nebuvo tekę nei matyti, nei patirti“, – teigė pašnekovė.
