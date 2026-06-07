 Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sveikina Tėvo dienos proga

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sveikina Tėvo dienos proga

2026-06-07 05:00 klaipeda.diena.lt inf.
Arvydas Vaitkus
Arvydas Vaitkus / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Tėvystė – tai ypatinga gyvenimo kelionė, kupina atsakomybės, kantrybės, išminties ir kasdienio rūpesčio.

Tėvo diena primena mūsų pačių gyvenimo pamatus – žmones, nuo kurių prasideda mūsų gyvenimo istorijos. Šią dieną dėkojame tėčiams, kurie išmokė svarbių gyvenimo pamokų ir savo pavyzdžiu parodė kelią. Jų perduotos vertybės tampa mūsų dalimi ir keliauja toliau per šeimas bei kartas.

Sveikinu visus tėčius su Tėvo diena. Linkiu, kad namuose visada būtų vietos nuoširdžiam pokalbiui, dėkingumui, pagarbai ir artumui.

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus

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Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus
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Tėvo diena

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