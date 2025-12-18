Klaipėdos miestas pagerbė jaunuosius čempionus: apdovanoti 343 moksleiviai ir 102 treneriai

Sporto aukštumų siekiančių moksleivių Klaipėdos mieste kasmet daugėja. Šiemet apdovanoti net 343 moksleiviai ir 102 treneriai, atstovaujantys įvairioms miesto sporto organizacijoms net 28 sporto šakose.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pasveikino gausiai susirinkusią sporto bendruomenę ir neslėpė nuostabos matydamas pilnutėlę salę. Pasak mero, vos įžengus į salę susidarė įspūdis, jog Klaipėda jau dabar gali būti vadinama savotišku olimpiniu jaunimo miestu. Jis pabrėžė, kad toks gausus sportininkų būrys liudija kryptingą jaunimo darbą, trenerių atsidavimą ir augantį miesto sportinį potencialą, kuriuo pagrįstai galima didžiuotis.
„Moksleiviai, treneriai, tėvai – tiek jūsų Klaipėdos moksleivių sporto apdovanojimuose dar nesu matęs. Labai džiaugiuosi. Ir galbūt svarbiausia ne tik jūsų aukščiausi pasiekimai, nors jais taip pat reikia džiaugtis, bet tai, kad jūs sportuojate, esate aktyvūs, lavinate ne tik savo fizinį kūną, bet ir dvasią. Jūs išmokstate kitaip gyventi, mokotės siekti tikslo. Todėl nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi visais, kurie padėjo jums šio tikslo siekti“, – sakė miesto meras A. Vaitkus.
Pagerbimo renginio metu visi moksleiviai iš miesto vadovo rankų gavo specialiai šiai progai sukurtus atminimo ženklelius su miesto simbolika bei mero pasirašytus padėkos raštus.
Prie apdovanojimų taip pat prisidėjo gausus rėmėjų būrys – kiekvienam jaunajam sportininkui buvo įteiktos ir jų įsteigtos dovanos.
Be dovanų šventės dalyviai sulaukė ir netikėtų meninių staigmenų. Renginio energiją pakūrė įspūdingas bitbokso atlikėjų pasirodymas – publika išvydo Luką Vaivilavičių (Exile) – 2023 m. Lietuvos bitbokso čempioną ir dukart „Warm Up“ čempioną, taip pat daugkartinį Lietuvos bitbokso vicečempioną Gytį Ivaškevičių (Šamaną).
Šventinę programą dar labiau praturtino šokėjo Igno Tamulio pasirodymas. Jis – „Lietuvos talentų“ nugalėtojas, daugkartinis Lietuvos IDO (International Dance Organization) čempionatų laimėtojas bei hiphopo pasaulio čempionas, savo energija ir profesionalumu nepalikęs abejingų žiūrovų.
Dėkojama klaipėdiečiui Pijui Čeikauskui – multidisciplininiam menininkui ir iliustratoriui, geriau žinomam kaip „Pidžin“, kuris grafičio stiliumi sukūrė šių metų apdovanojimų vizualizaciją.
Renginį organizavo ir BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla ir Klaipėdos miesto savivaldybės Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyrius.
