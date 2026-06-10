Klaipėdos pilies džiazo festivaliui – istorinis pripažinimas

Tai reiškia, kad vienas seniausių ir žinomiausių Lietuvos džiazo festivalių taps ne tik Klaipėdos ar Lietuvos, bet ir visos Europos kultūrinio pasakojimo dalimi.
„Šis sprendimas yra ypatingas pripažinimas daugiau nei tris dešimtmečius kuriamai istorijai, gausybei muzikantų iš viso pasaulio, šimtams savanorių, partnerių, rėmėjų ir, svarbiausia, ištikimai publikai, kuri kasmet pripildo Teatro aikštę gyvybės, muzikos ir laisvės dvasios“, – sakė Klaipėdos pilies džiazo festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.
Kultūros ministerija savo rašte pabrėžia, kad festivalio veikla prisideda prie Lietuvos europinės tapatybės stiprinimo ir europinių vertybių sklaidos. Tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė – dar garsiau, dar plačiau ir dar drąsiau pasakoti Europai apie Klaipėdą, Lietuvą džiazo kalba.
Nuo Danės krantų iki Europos sostinių. Nuo Baltijos jūros iki tarptautinės auditorijos.
2027-aisiais Klaipėdos pilies džiazas skambės kaip oficialus Lietuvos balsas Europoje.
(be temos)