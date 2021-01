Klaipėdos politikų posėdžių įrašai ištrinti iš viešosios erdvės: ko bijo miesto valdžia?

Į eterį – be cenzūros

Apie tai, kad vaizdo įrašai ėmė tyliai dingti iš viešai prieinamos interneto platformos, net patys Klaipėdos politikai sužinojo ne iš karto.

Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas Alvidas Šimkus apie netikėtai pradingusį komiteto posėdžio vaizdo įrašą sužinojo tik iš dienraščio „Klaipėda“ žurnalistų.

Politikas, paklaustas, kur dingo įrašas, kuriame tarybos narys Arūnas Tuma galbūt ištaria į rusišką keiksmažodį labai jau panašų žodį, atsakė nieko nežinojęs apie dingusią laikmeną.

„Kartais tas minėtas rusiškas žodis, prasidedantis raide „b“, būna lyg sakinių jungtukas. Na, gal išsprūdo. Labai jau piktas Arūnas buvo to posėdžio metu“, – juokavo A.Šimkus.

Stop kadras

Vis dėlto pasidomėjęs, kodėl nebeviešinami vieši buvę posėdžių įrašai, A.Šimkus tikino gavęs keistoką paaiškinimą.

Kartais norima būti šventesniais už popiežių.

„Kiek aš suprantu, kažkas iš administracijos inicijavo. Man paaiškinta, kad sulaukta nusiskundimų, jog vaizdo įrašuose lieka privačių namų erdvės vaizdai. O tai žmonėms kelia nerimą. Gal koks vagis ar blogas žmogus nužiūrės privačią aplinką?“ – kalbėjo A.Šimkus.

Politikas pripažino, kad vaizdo transliacijose vis dar pasitaiko liapsusų.

„Tai vienas kolega nusprendžia posėdžio metu išsivirti arbatos, suvalgyti sumuštinį, po to pirštus apsilaižo. Ir tai mato visa Klaipėda. Gal patirties nėra, kad tai – vieša transliacija. Kitam ir žodis koks nors netinkamas išsprūsta“, – pastebėjo A.Šimkus.

Jo manymu, vieniems posėdžiauti trukdo namuose per karantiną laiką leidžiantys vaikai, o kitiems tarybos nariams trūksta elementarios kultūros.

„Ne visi supranta, kad „konfliktiniais“ marškinėliais ar sportiniu kostiumu nederėtų viešai rodytis. „Konfliktiniais“ marškinėliais mano dukra vadina tą rūbą, kuriuo dažniausiai vilkinčius veikėjus sulaiko policijos pareigūnai. Dažniausiai žmonės tą drabužį „maike“ vadina“, – juokavo A.Šimkus.

Nusprendė už politikų nugarų

Apie kai kurių politikų leidžiamus sau familiarumus kalbėjo ir Judita Simonavičiūtė, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos pirmininkė.

„Na, taip, kai kurie tarybos nariai labai daug sau leidžia. Mačiau feisbuke, kad visi jau ūžė dėl to rusiško žodžio. To, kas dabar vyksta politikoje, aš nemačiau dvidešimt metų. Kai kurie politikai leidžia sau tai, dėl ko tauta po to ir tyčiojasi iš mūsų visų“, – pastabą kolegoms išsakė tarybos narė.

Judita Simonavičiūtė / Redakcijos archyvo nuotr.

Tačiau J.Simonavičiūtė abejojo, kad kuris nors politikas būtų drįsęs daryti įtaką tokiems sprendimams, kaip posėdžio įrašų trynimas iš viešos erdvės.

Vaizdo įrašų archyvo pasigedo ne tik patys komitetų nariai, bet ir jų kolegos.

„Vienas teisingų pastebėjimų – tarybos nariai, nedalyvaujantys tam tikrų komitetų veikloje, vis tiek nori susipažinti su kolegų nuomonėmis. Pavyzdžiui, aktualų klausimą išnagrinėja vienas komitetas, kolegos pasidomi, kokius klausimus kėlė tarybos nariai, kaip vertino vieną ar kitą siūlymą arba sprendimą. Tačiau keisčiausia, kad mes, tarybos nariai, nieko nežinojome, kad kažkas kažką keičia, bet tarybos apie tai net neinformuoja, – prieš praėjusį penktadienį vykusį Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos posėdį kalbėjo J.Simonavičiūtė. – Komisijos posėdžio metu nusprendėme, kad reikės papildyti tarybos veiklos reglamentą. Artėjančio šios komisijos posėdžio metu turėtų būti parengtas sprendimas dėl tarybos veiklos reglamento pakeitimo ar papildymo.“

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos posėdis turėtų vykti šiandien. Jame bus nagrinėjamas ir įrašų pradanginimo klausimas.

Sukilo ir bendruomenės

J.Simonavičūtė pastebėjo, kad karantino metu tarybos nariai tarpusavyje gyvai nebendrauja.

„Mums lieka vienintelis būdas susisiekti – elektroninis paštas, telefonas ir posėdžių transliacijos. Man, kaip tarybos narei, labai reikalingi posėdžių įrašai. Tik tokiu būdu galime susidaryti visą vaizdą apie tai, kas vyksta“, – kalbėjo J.Simonavičiūtė.

Teisę žinoti turi ir patys klaipėdiečiai – gyventojai nori sekti informaciją, kaip ir kokiais argumentais politikai pritaria ar nepritaria tam tikriems pačių gyventojų siūlymams.

Klausimų dėl tokio sprendimo turi ir žiniasklaidos atstovai.

Uostamiesčio bendruomenių nariai taip pat kreipėsi į politikus, reikalaudami pasiaiškinti – kodėl posėdžių įrašai staiga tapo slapti?

„Geriausia, kad tokie dalykai būtų labai aiškiai reglamentuoti. Aš taip pat girdėjau, kad iškilo klausimas dėl kai kurių asmenų privačios erdvės neliečiamumo. Tačiau tokiu atveju galima eiti į tarybos salę ir iš ten jungtis prie posėdžio. Kartais norima būti šventesniais už popiežių“, – akcentavo J.Simonavičiūtė.

Kilus skandalui, patys politikai ėmė aiškintis, kieno iniciatyva buvo imtasi šalinti įrašus.

„Mes klausėme, kas nurodė – meras ar politikai? Išgirdome, kad pasiskundė kažkas iš administracijos. Beje, asmens duomenų apsaugos specialistė neįžvelgia problemos dėl erdvės, kuri gali būti matoma už dalyvaujančiojo viešame posėdyje nugaros“, – pastebėjo J.Simonavičiūtė.

Per posėdžius prisišneka?

Klaipėdos savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas paaiškino, kad tarybos reglamente nėra apibrėžta, kiek laiko ir kokiose interneto platformose posėdžių vaizdo įrašai turėtų būti prieinami.

Dvejonės: Klaipėdos savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas A.Kačalinas negalėjo atsakyti, kada uostamiesčio gyventojai vėl galės stebėti viešus komitetų posėdžius. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

„Kai kas tik dabar susivokė, kad jų vaizdo įrašai, pavyzdžiui, „YouTube“ kanale gali likti amžinai. Kadangi pandemija koregavo visą mūsų gyvenimą, reglamente negalėjo būti įrašyta, kaip turi vykti posėdžiai ir kiek laiko jie turi būti viešinami. Kai kuriuose komitetų posėdžiuose dalyvauja ne tik politikai, bet ir administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių ar įstaigų darbuotojai. Mes net nenumanėme, kad teks prie viešai transliuojamų posėdžių jungtis iš savų būstų“, – tikino A.Kačalinas.

Jis pastebėjo, kad pats regi posėdžių transliacijose tai, ko vis dėlto visuomenė neturėtų žinoti.

„Kartais ne tik parodoma, bet ir pasakoma, ko nederėtų visiems žinoti. Politikai po posėdžio dar šiek tiek pasišnekučiuoja, prasitaria, kas kuo serga. Pamini koronavirusą. Jei kuris iš tarnautojų negali dalyvauti posėdyje dėl ligos, tokia privati informacija neturėtų būti viešinama. Reikėtų būti budresniems. Tam, kad vėliau nebūtų pretenzijų, ginčų, reglamentuosime tvarką. Įrašai bus viešai prieinami, tik klausimas – kiek laiko jie bus matomi? Įvairiose savivaldybėse praktika skirtinga – vieni viešina įrašus iki kito posėdžio, kiti viešina neribotą laiką“, – patikino A.Kačalinas.

Savivaldybės teisininkui kilo klausimų ir dėl tarybos narių viešai rodomų asmens dokumentų prieš posėdžius.

„Jokie asmens dokumentai su asmens kodais neturėtų būti rodomi visiems. O jei dalyvaujantysis posėdyje nemoka ar nežino, kaip namų aplinką paslėpti po užsklanda, gal jam gali pagelbėti administracijos darbuotojai?“ – retoriškai klausė teisininkas.

Gali imtis korekcijų

A.Kačalinas tikino, kad vaizdo įrašai posėdžių, vykusių pastarosiomis savaitėmis, nebuvo ištrinti.

„Jų nuspręsta kol kad neviešinti. Suspendavome prieinamumą šių įrašų“, – aiškino A.Kačalinas.

Net jei Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisija patvirtins reglamento pakeitimus, gali būti ir taip, kad jau po šiandien vyksiančio šios komisijos posėdžio gyventojai tokių įrašų nematys.

„Veikiausiai dar reikės tarybos sprendimo. Tik tarybos sprendimu koreguojamas tarybos veiklos reglamentas. Aš kol kas negaliu atsakyti, nuo kada jau vykę posėdžiai bus vėl viešinami. Dar nėra sutarta, ar po Tarybos reglamento komisijos posėdžio bus viešinama, ar tik po tarybos posėdžio. Geriau laikinai suspenduoti sprendimą, jei kyla ginčas, nei nieko nedaryti. Jeigu yra viešinama privati informacija, gal galima įrašus koreguoti?“ – svarstė savivaldybės teisininkas.