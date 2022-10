Klaipėdos rajonas, siekdamas taupyti elektros energiją, žengia modernizavimo keliu

Gatvių apšvietimą reguliuoja seniūnijos

„Kylančios elektros kainos išties verčia susimąstyti. Taupyti turime, tačiau protingai, nerizikuodami žmonių saugumu ir sveikata. Pavyzdžiui, viena iš rekomendacijų, pateiktų seniūnijoms, – išjungti gatvių apšvietimą nuo 23 iki 7 val., išskyrus Gargždų miestą. Tai yra rekomendacija, todėl norisi ūkiško seniūnų požiūrio. Jie turi įvertinti, kur toks apšvietimo laikas yra tinkamas, o kur ji reikėtų įjungti anksčiau ar išjungti vėliau. Galbūt vienoje gatvėje yra autobusų stotelė, kur vaikai laukia autobuso jau prieš 7 val., todėl ten apšvietimą reikia įjungti anksčiau. Reguliuodami apšvietimą turime atsižvelgti į eismo intensyvumą, pėsčiųjų srautus. Tad, jei gyventojai turi pastabų ir mato, kad esamas apšvietimo laikas netinkamas, – kviečiu drąsiai kreiptis į seniūnus ir kartu spręsti kylančius klausimus“, – teigė S.Karbauskas.

Seniūnijoms taip pat rekomenduojama išjungti fontanus, fasadų, su eismo ir gyventojų saugumu nesusijusių objektų apšvietimą.

„Šiek tiek nerimo kelia ir artėjantis šildymo sezonas. Tačiau vėlgi, nesinori taupyti aukojant žmonių sveikatą, tad tikrai specialiai šildymo sezono neatidėliosime. Jį, kaip įprasta, pradėsime, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra bus žemesnė nei 10 laipsnių šilumos. Šiandien kaip savivaldybės administracijos vadovui truputį rūpesčių kelia tie objektai rajone, kurie šildomi gamtinėmis dujomis, nes šio kuro kaina pakilusi kelis kartus. Tačiau tokių objektų turime tik du – Gargždų miesto stadioną bei vadinamąją policijos salę. Vis dėlto, manau, kad susitvarkysime. Daugiau klausimų kyla dėl Vėžaičių gyventojų, kur situacija dėl šildymo yra kitokia nei visame rajone, nes jiems tenkantis mokestis už šildymą – gerokai didesnis. Jau kalbėjome su „Klaipėdos rajono energijos“ vadovu ir jei matysime, kad gyventojams reikalingos papildomos kompensacijos, spręsime“, – sakė S.Karbauskas.

Tai išties svarbus projektas gyventojams, paliesiantis visas seniūnijas. Gyvensime šviesiau ir saugiau.

Taupyti padės ir nauji šviestuvai

Žengtas ir dar vienas žingsnis link energijos taupymo − Klaipėdos rajone jau prasidėjo apšvietimo sistemos modernizavimo darbai. Senos lempos į naujus LED šviestuvus bus keičiamos visose seniūnijose, − iš viso net 250 kilometrų gatvių bus pakeista apie 3 tūkst. šviestuvų, dar tūkstantis pakabinta naujų. Kur reikia, bus pakeistos ir senos atramos, atnaujinti tinklai, pastatytos naujos valdymo spintos.

„Šiandien galiu sakyti, kad prieš keletą metų priimtas sprendimas modernizuoti rajono apšvietimo tinklą buvo toliaregiškas. Planavome, kad po modernizacijos kasmet sutaupysime apie 200 tūkst. eurų. Dabar ši suma turėtų būti dar didesnė. Tad įgyvendinę šį projektą ne tik pagerinsime apšvietimo kokybę, bet ir taupysime elektros energiją“, – tikino S.Karbauskas.

Sigitas Karbauskas.

Apšvietimo tinklo modernizavimo darbus visame rajone atlieka konkursą laimėjusi UAB „Indikacija“. Darbų vertė – 1,8 mln. eurų, pusė sumos gauta iš valstybės biudžeto.

Kitas žingsnis – apšvietimo plėtra

Apšvietimo modernizavimas – pirmas žingsnis prie modernaus ir taupaus apšvietimo. Tačiau būtina ne tik atnaujinti seną apšvietimą, bet ir plėsti jo tinklą visame rajone, kur dar daug gatvių apskritai nėra apšviestos.

Šiuo metu paskelbtas konkursas privataus partnerio atrankai, kuris visose seniūnijose turės įrengti ne mažiau nei 2 tūkstančius naujų šviestuvų 83-jose Klaipėdos rajono gatvėse. Šviestuvai bus modernūs, taupantys elektros energiją.

„Privatus investuotojas turės padaryti daugiau nei 4 mln. eurų pradinių investicijų. Per 2 metus po sutarties pasirašymo laimėtojas turės suprojektuoti ir pastatyti naujus apšvietimo tinklus, po to savivaldybė 13 metų mokės už naujai įrengtos apšvietimo sistemos valdymą ir priežiūrą. Projekto įgyvendinimas viešos ir privačios partnerystės būdu naudingas tuo, kad savivaldybei nereikia iškart sumokėti didelės sumos, kurią galime paskirstyti kitoms sritims, o privačiam partneriui išsimokame dalimis per keliolika metų. Anksčiau per metus galėdavome apšviesti po porą gatvių, o projekto įgyvendinimas pagal šį modelį leidžia gana greitai padaryti didelį pokytį. Tai išties svarbus projektas gyventojams, paliesiantis visas seniūnijas. Gyvensime šviesiau ir saugiau“, – pabrėžė S.Karbauskas.