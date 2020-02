Klaipėdos strateginiame plane – miestui svarbūs darbai

Strateginio veiklos plano dalis – investiciniai projektai, kurių per trejus metus numatyta net 98.

„Per artimiausius kelerius metus bus tęsiami jau pradėti bei įgyvendinami nauji didžiulės apimties projektai, kurie yra itin svarbūs didinant miesto patrauklumą, sukuriant naujas, kokybiškas erdves miestiečių laisvalaikiui, naujus turistų traukos centrus“, – teigia Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Strateginiame plane numatyti projektai – tai prasidedanti Danės skvero ir krantinių rekonstrukcija, viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija, Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, suplanuoti Malūno parko, skvero Bokštų gatvėje, Atgimimo aikštės sutvarkymo projektai, Sakurų parko greta Žvejų rūmų įrengimas, Klaipėdos pilies bokšto projektavimas. Kai kurių erdvių tvarkymas jau artėja finišo link – šiemet bus pabaigti darbai Jono kalnelyje, skvere ties I. Kanto ir S. Daukanto g. sankryža, įrengtas naujas parkas Melnragėje.

Toliau bus investuojama į daugiabučių namų infrastruktūrą – remontuojamos ir plečiamos aikštelės, įrengiamas apšvietimas. Įvairiose miesto vietose esančiuose kiemuose suplanuota atnaujinti ir įrengti daugiau nei 950 vietų automobiliams, 20,5 tūkst. metrų apšvietimo tinklų. Šiuos darbus papildys ir Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamas projektas tikslinėje teritorijoje, pagal kurį kompleksiškai kiemai bus tvarkomi teritorijoje Rumpiškės kvartale.

Numatomi ir susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbai. Anot mero, svarbiausias projektas – estakados statyba Baltijos prospekto – Šilutės plento sankryžoje, šis projektas bus vykdomas kooperuojant miesto ir valstybės lėšas. Dar vienas svarbus projektas – kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija šiemet planuojama pradėti šiaurinės miesto dalies gyventojams aktualią ir ilgai lauktą Pajūrio gatvės rekonstrukciją. Taip pat bus vykdomas Joniškės g. rekonstrukcijos II etapas, pabaigta Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkoma žiedinė Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryža, rekonstruojamas Šilutės pl. ruožas nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos ties Kauno g., tvarkomas senamiesčio grindinys pritaikant universalaus dizaino principus.

Keičiasi ir sporto infrastruktūra – tęsiant mokyklų sporto aikštynų rekonstravimą, bus iš esmės atnaujinti Vitės progimnazijos, Hermano Zudermano, Baltijos gimnazijų stadionai, toliau vyks Futbolo mokyklos pastato bei stadiono rekonstrukcija, baigiama tvarkyti Irklavimo bazė, vykdomos Sporto ir laisvalaikio komplekso statybos buvusios II-osios vandenvietės teritorijoje koncesijos procedūros, 2022 m. planuojama pradėti statyti naują sporto salę Kretingos – Šviesos g.

Miestas investuoja ir į švietimo įstaigas – atliekamas kapitalinis „Žaliakalnio“ gimnazijos remontas, vyks lopšelio-darželio „Klevelis“ rekonstrukcijos darbai, parengti dar 9 lopšelių-darželių pastatų modernizavimo projektai. Bus padidintas ugdymo vietų skaičius centrinėje miesto dalyje – rekonstruojant lopšelio – darželio „Svirpliukas“ pastatus. Be to, savivaldybė per 2020-2022 m. 20-yje švietimo įstaigų planuoja įrengti išmaniąsias klases, bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, organizuoti universitetinių klasių veiklą Baltijos ir Žemynos gimnazijose.

2020 m. Klaipėdoje po rekonstrukcijos jau planuojama atidaryti biblioteką-bendruomenės namus Kauno g. bei parengti naujos bibliotekos- bendruomenės namų pietinėje miesto dalyje, Statybininkų pr., statybos techninį projektą. 2021 m. planuojama pradėti Melnragėje, Molo g., esančio pastato rekonstrukciją, pritaikant statinį bibliotekos-bendruomenės namų veiklai, taip pat numatoma atverti lankytojams naują Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspoziciją piliavietės šiaurinėje kurtinoje.

Klaipėdos mero teigimu, ženklūs kokybiniai pokyčiai numatomi ir pildant socialinio būsto fondą.

„Siekiant sutrumpinti eiles socialinio būsto laukiantiems gyventojams, Rambyno g. statomas naujas socialinis daugiabutis, kuris bus jau trečiasis šiam tikslui skirtas namas, pastatytas Klaipėdoje per nepriklausomybės laikotarpį. Tačiau tuo apsiribota nebus – strateginiame plane numatyta pradėti rengti ir dar vieno socialinio daugiabučio, kuris turėtų iškilti Tauralaukyje, Akmenų g., techninę dokumentaciją“, – sako Klaipėdos meras.

Socialinėje srityje bus taip pat sprendžiama socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo vaikų dienos centre paslaugos trūkumo problema – bus įrengtos patalpos vaikų dienos centrui, taip pat savivaldybė skirs daugiau nei dvigubai lėšų šios paslaugos pirkimui iš nevyriausybinių organizacijų.

Pasak V. Grubliausko, pokyčiai laukia ir sveikatos priežiūros srities – prie Vaikų ligoninės iškils nauja konsultacinė poliklinika, kiek tolimesnėje perspektyvoje numatoma ir naujo pastato Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui statyba – šiais metais bus rengiamas techninis projektas.

Plane dėmesys skiriamas ir aplinkosaugai: siekiant sumažinti oro taršą, gatvėse darbuosis dar 4 naujos vakuuminės gatvių valymo mašinos, bus diegiama koordinuota šviesoforų valdymo sistema Minijos-Pilies-Naujojo uosto gatvėse, numatomas miesto viešojo transporto atnaujinimas siekiant, kad 2023 m. ekologiškos viešojo transporto priemonės sudarytų 65 proc., bus įgyvendinamas Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planas, atlikti užterštos teritorijos ekogeologiniai tyrimai šiaurinėje miesto dalyje ir įgyvendinamas tvarkymo planas.

Artimiausi keleri metai bus gausūs ir išskirtinių renginių: jau šiemet sutiksime Europos folkloro kultūros festivalį „Europiada“, Pasaulio salės futbolo čempionatą, Europos U20 jaunimo vaikinų krepšinio čempionatą, 2021 metais priimsime didžiųjų burlaivių regatą „The Tall Ships Races“, kviesime Lietuvos ir užsienio jaunimą kaip Europos jaunimo sostinė.

Iš viso strateginį veiklos planą sudaro 12 programų – urbanistinio planavimo, susisiekimo sistemos, miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo, aplinkos apsaugos, kultūros plėtros, socialinės atskirties mažinimo ir kt. Strateginis veiklos planas apima Savivaldybės administracijos bei savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą, jame nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės bei rodikliai kiekvienam savivaldybės kuruojamam sektoriui – nuo švietimo iki susisiekimo sistemos vystymo.