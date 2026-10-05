Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas sveikina Mokytojų dienos proga

Ateitis neturi adreso. Tačiau ji turi mokytojus.
Ji prasideda klasėje – nuo klausimo, kurio dar niekas neuždavė, nuo idėjos, kuria dar niekas nepatikėjo, nuo mokytojo, kuris pamato daugiau, nei šiandien mato pats mokinys.
Prieš 60 metų UNESCO ir Tarptautinė darbo organizacija priėmė rekomendaciją dėl mokytojų statuso, įtvirtinusią tarptautinius mokytojo profesijos principus, teises ir darbo sąlygas. Šiandien ši sukaktis primena: mokytojo profesijos vertė nėra duotybė. Ją turime saugoti, stiprinti ir kurti kartu.
Nes saugoti mokytojo profesiją – reiškia saugoti visuomenės gebėjimą augti.
Mokytojų dienos proga linkiu Jums profesinės stiprybės ir žinojimo, kad tai, ką darote šiandien, gali pakeisti žmogaus rytojų.
Su Mokytojų diena!
Klaipėdos universiteto rektorius
prof. dr. Artūras Razbadauskas
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