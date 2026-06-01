 Klaipėdos valdžia – prieš jūrų uosto infrastruktūros atleidimą nuo NT mokesčio

Klaipėdos valdžia – prieš jūrų uosto infrastruktūros atleidimą nuo NT mokesčio

2026-06-01 11:36
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Susisiekimo ministerijai siūlant nekilnojamojo turto (NT) mokesčiu neapmokestinti viešojo transporto infrastruktūros, Klaipėdos savivaldybė sako, kad dėl to ji neteks daug pajamų, nes nuo šio mokesčio būtų atleista jūrų uosto infrastruktūra.  

<span>Klaipėdos valdžia – prieš jūrų uosto infrastruktūros atleidimą nuo NT mokesčio</span>
Klaipėdos valdžia – prieš jūrų uosto infrastruktūros atleidimą nuo NT mokesčio / V. Balkūno/BNS nuotr.

Pasak uostamiesčio savivaldybės, Vyriausybei pritarus neapmokestinti molų, bangolaužių, laivybos kanalų, krantinių, navigacijos ir kitų įrenginių bei kelių uosto teritorijoje, savivaldybė netektų didelės dalies pajamų, kurios dabar investuojamos į miesto infrastruktūrą taip suvaldant neigiamą Klaipėdos uostą aptarnaujančio sunkiojo krovininio transporto poveikį.

Savivaldybė skaičiuoja, kad neapmokestinus šio turto ji kasmet negautų apie 3,7–4,2 mln. eurų.

„Negautos pajamos iš nekilnojamojo turto mokesčio prievolės blogintų Klaipėdos miesto savivaldybės galimybes įgyvendinti miestiečiams aktualius projektus“, – rašte ministerijai sako savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas.

Ministerija siūlo NT mokesčiu neapmokestinti geležinkelių, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, tarptautinių oro uostų, vidaus vandenų transporto ir jūrų uostų infrastruktūros, skrydžių valdymo sistemos įrenginių. 

Dėl tokių objektų sąrašo galutinį sprendimą priims Vyriausybė. 

Šiame straipsnyje:
jūrų uosto infrastruktūra
Klaipėdos miesto savivaldybė
NT mokestis
Susisiekimo ministerija

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Komentarai

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Kur milijoniniai NT mokesčiai tiems leis nemokėti, o paprastam žmogeliui už antrą NT objektą, kuris viršys vos 50 k jau bus skaičiuojamas mokestis. Kur logika? Kam ir tas mokestis įvestas jeigu turtingiausieji nemokės.
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