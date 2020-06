KLASCO parems Vitės bendruomenės vaikų vasaros veiklas

Dvi dienas truksiančioje kelionėje dalyvaus 26 Vitės bendruomenės vaikai ir 19 juos lydinčių tėvų. Pirmąją dieną garlaiviu „Druskininkai“ bus vykstama į Liškiavą, antrąją – vyks edukacinė ekskursija po Druskininkų miestą ir Grūto parką. Šeimos nakčiai apsigyvens viename iš didžiausių Lietuvoje poilsio ir sveikatingumo komplekse „Grand SPA Lietuva“, o laisvu nuo ekskursijų laiku mėgausis vandens ir šeimos pramogų parko „O kas čia?“ teikiamomis pramogomis.

„Tokią kelionę daugumai į ją vyksiančių tėvų suorganizuoti problematiška. Tai yra žmonės iki šiol keliavę nedaug ar nekeliavę iš viso, todėl vien pats išvykos planavimas jiems kelia didžiulį stresą, jau net nekalbant apie finansus. Dabar labai geras metas kelionėms – visi jau pavargę nuo karantino, išsiilgę įvairių veiklų, kaip tik ir moksleivių atostogos prasidėjo. Todėl smagu, kad bendrų KLASCO ir asociacijos pastangų dėka pavyko suorganizuoti išvyką ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams. Tai taps puikia proga šeimoms kartu kokybiškai praleisti savaitgalį“, – džiaugiasi asociacijos „Vitės bendruomenė“ vadovas Ruslanas Schneiderat.

Dar šią vasarą KLASCO finansuos ir Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių dalyvavimą vasaros anglų kalbos stovykloje „Adventurous Summer“. Numatyta, kad liepą vyksiančioje savaitės trukmės dieninėje stovykloje dalyvaus 28 mokyklos mokiniai. Didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų asmenybės tobulinimui per aktyvias sportines ir menines veiklas bei anglų kalbos įgūdžių lavinimui.

„Kasmet į Klaipėdos Vitės progimnaziją atvyksta vis daugiau mokinių iš įvairių pasaulio šalių: Anglijos, Airijos, Norvegijos, Švedijos, Italijos, Olandijos, Vokietijos, Rusijos, Japonijos ir kt. Atvykstantys mokiniai užsienio šalyse praleido didžiąją savo gyvenimo dalį, kai kurie mokiniai niekada nelankė lietuviškos mokyklos, o gimtoji kalba yra svetima ir beveik nesuprantama. Todėl siekiame, kad mokykloje kuo didesnė dalis mokinių komunikuotų anglų kalba ir taptų pagalbininkais bei savanoriais bendraklasiams. Tikimės, kad ši stovykla padės pagilinti vaikų anglų kalbos žinias, spręs vaikų užimtumo vasarą klausimą, labai aktualų dirbantiems tėveliams. Be to, ir laikotarpis tam geras – per karantiną namie užsidarę vaikai gaus progą daugiau pajudėti, pabendrauti“, – pasakoja Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorė Renata Venckienė.

Prie kaimyninių bendrovių gerovės KLASCO prisideda jau ne pirmą kartą – kiek anksčiau buvo įgyvendinti aplinkos tvarkymo bei gatvių infrastruktūros gerinimo projektai. Bendrovė kasmet skiria paramą įvairiems socialiniams ir visuomeniniams projektams.

„Šį kartą nusprendėme savo dėmesį skirti bendruomenės vaikams bei investuoti į kokybišką jų laisvalaikį. Nuolat bendraujame su tėveliais, vaikais ir mokytojais ieškodami būtų kaip prisidėti prie geresnės vaikų, o tuo pačiu – ir Klaipėdos miesto ateities. Tai tik pirmieji žingsniai, ateityje planuojame paremti ne tik vaikams, bet ir bendruomenės senjorams skirtas veiklas“, – kalba KLASCO generalinis direktorius Vytautas Štumbergas.