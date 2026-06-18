 Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms

Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms

2026-06-18 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms eiti, iki 2027 m. balandžio 30 d. nustatomas darbo užmokestis: pastovioji darbo užmokesčio dalis – 10988,84 eurai, kintamoji darbo užmokesčio dalis – 2197,77 eurai. Pareigybei taikomas išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai.

<span>Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms</span>
Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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