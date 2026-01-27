Konkurse prasideda balsavimas už kandidates

Tradicija rinkti aktyviausias, kūrybiškiausias ir pilietiškiausias Klaipėdos moteris gyvuoja jau 24 metus, tad kviečiame visus klaipėdiečius išrinkti ir pagerbti labiausiai uostamiesčiui nusipelniusias moteris.
Šiemet kovo 10-ąją tradicija tapusio konkurso „Metų klaipėdietė“ apdovanojimo iškilmės vyks Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Šventiniame renginyje Klaipėdos džiazo orkestras pristatys naująją savo programą, kūrinius atliks trys klaipėdiečių mylimos solistės. Norintieji dalyvauti kviečiami nedelsti ir įsigyti bilietus.
Bilietų kaina – nuo 10 eurų. Bilietus įsigyti galima internetu medusa.lt.
Šįmet pirmojo etapo metu į konkursą pateko 15 pretendenčių, kiekviena – savita, aktyvi ir kūrybinga, savo kasdieniais darbais, iniciatyvomis ir nuoširdumu prisidedanti prie Klaipėdos vardo garsinimo.
Tai Sigutė Augutienė, Laurencija Budrytė-Ausiejienė, Oleksandra Borodina, Aelita Bredelytė, Rita Buivydaitė-Dailidienė, Asta Grušelionienė, Gabrielė Guogytė, Lina Logvinovienė, Skirmantė Zubrickaitė-Matevičienė, Augusta Petrušaitė, Bronė Švitrienė, Edita Valinčienė, Sigita Vaškaitienė, Regina Vindžigalskienė, Sonata Žižė.
Šios iškilios moterys įkvepia kitus, padeda bendruomenėms ir garsina miestą savo pasiekimais bei pilietiškumu.
Džiaugiamės galėdami jas pristatyti klaipėdiečiams ir kviečiame visus balsuoti už labiausiai širdį paliečiančią kandidatę.
Vasario 10-ąją paskelbsime pretendenčių dešimtuką.
Balsuoti galite pildydami specialias dienraščio iškarpas, SMS žinutėmis, skambučiais trumpuoju telefono numeriu 1679 arba internete metu-klaipediete.diena.lt
