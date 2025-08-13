 KRATC informuoja: tęsiamas didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas

2025-08-13

Šį savaitgalį, rugpjūčio 16 ir 17 dienomis, Klaipėdos kvartaluose nuo Baltijos pr. iki Bangų g. iš daugiabučių namų gyventojų bus surenkamos didelių gabaritų ir medienos atliekos.

Nurodytu laiku atliekų surinkėjų mašina iš klaipėdiečių nemokamai priims baldus, langus, duris, nebereikalingą vaikišką inventorių ir kitas namų ūkyje susidarančias didelių matmenų atliekas, kurios netelpa į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. 

Tikslūs atvykimo grafikai skelbiami čia.

Padangos, statybinės atliekos, pavojingos medžiagos, elektros ir elektronikos prietaisai nepriskiriamos didžiosioms atliekoms, tad vežėjai šįkart jų nepriims. 

Daugiau informacijos: [email protected], tel. +370 800 13344.

