 KRATC kviečia klaipėdiečius į išskirtinę patirtį – atvirų durų dieną Dumpių regioniniame sąvartyne!

KRATC kviečia klaipėdiečius į išskirtinę patirtį – atvirų durų dieną Dumpių regioniniame sąvartyne!

2026-05-26 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Gegužės 28 dieną turėsite unikalią galimybę iš arti pamatyti, kaip tvarkomos atliekos, ir sužinoti, kas vyksta ten, kur paprastai lankytojai nepatenka.

<span>KRATC kviečia klaipėdiečius į išskirtinę patirtį – atvirų durų dieną Dumpių regioniniame sąvartyne!</span>
KRATC kviečia klaipėdiečius į išskirtinę patirtį – atvirų durų dieną Dumpių regioniniame sąvartyne! / Partnerių nuotr.

Kas jūsų laukia? 

– Nemokamas nuvežimas ir parvežimas patogiu autobusu

 – Įdomi ekskursija po atliekų rūšiavimo įrenginius 

– Galimybė apžiūrėti sąvartyną „iš vidaus“ 

– Aiškus ir suprantamas pasakojimas apie viso regiono atliekų tvarkymo sistemą

Išvykimo laikai:

 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00

Išvykimo vieta: 

Autobusai Jūsų lauks „Medienos“ autobusų stotelėje (Garažų g., šalia „Klaipėdos medienos“ administracijos pastato). Į šią stotelę patogu atvykti miesto maršrutiniais autobusais Nr. 10 ir 19.

Ekskursijos trukmė: apie 1,5 valandos

Būtina registracija tel. +370 800 13344 (darbo valandomis)

Vietų skaičius ribotas – registracija stabdoma joms pasibaigus.

Šiame straipsnyje:
KRATC
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
atvirų durų diena
Dumpių regioninis sąvartynas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Neskaites
Kazkaip as beveik kas diena pro ta smarve ekskursuoju nuo Dituvos link miesto.. Dar jie nori kad atskirai uzvaziuociau pauostyti?? Issiplaukit galvas.
0
0
VA
Dujokaukes duos?
2
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų