Iš KRATC – priminimai vėluojantiems mokėti rinkliavą: pasitikrinkite, ar neteks mokėti delspinigių

KRATC primena, kad vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto arba lygiomis dalimis kas ketvirtį. Už 2026 metų III ketvirtį įmoką reikėjo sumokėti iki rugsėjo 1 dienos, o už IV ketvirtį ją reikėtų apmokėti iki gruodžio 1 dienos. Pasitikrinti, ar neturite įsiskolinimo, galite savitarnos svetainėje https://mano.kratc.lt, telefonu +370 800 13344, el. paštu [email protected], arba atvykę į KRATC klientų aptarnavimo centrą Liepų g. 64 (1 aukšte).
Kaip jau buvo skelbta, pagal nuo 2026 metų įsigaliojusias naujas atliekų tvarkymo taisykles, laiku nesumokėjus vietinės rinkliavos gali būti skaičiuojami delspinigiai. Pradelsus mokėjimus daugiau kaip 180 dienų, skola gali būti išieškoma teismine tvarka.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo kitų metų paprastu paštu siunčiami popieriniai pranešimai bus apmokestinami papildomai. Norėdami nemokamai gauti elektroninius pranešimus, pateikite savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį) el. paštu [email protected] arba telefonu +370 800 13344.
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