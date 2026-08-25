 Kretingos muziejus skaičiuoja audros padarytą žalą: lūžo uosis, pastate buvo žmonių

Kretingos muziejus skaičiuoja audros padarytą žalą: lūžo uosis, pastate buvo žmonių

2026-09-01 13:22 klaipeda.diena.lt inf.

Kretingos muziejaus darbuotojai socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo, kiek žalos padarė Lietuvoje praūžusi audra.

Muziejaus darbuotojai džiaugėsi, kad daug žalos nepatirta, nulaužti trys medžiai. Deja, griūdami šie padarė nuostolių ir rūpesčių.

Negana to, dėl šeštadienį vyravusių vėjų, reikės taisyti M. Valančiaus gimtinės muziejaus Nasrėnuose stogą, kuris buvo neseniai perklotas. Stogą apgadino lūžęs uosis, kai pastate vyko klojimo teatro spektaklis. Renginį teko nutraukti.

Apgadintas ir medinis tiltas Kretingos dvaro parke. Jam žalos pridarė užgriuvęs baltasis gluosnis.

Medžių šakų ir lapų gausi parko teritorija – tvarkoma.

Kretingos muziejaus administracija džiaugėsi, kad žala tik turtinė ir padėkojo tiems, kurie padeda tvarkyti stichijos padarinius.

Šiame straipsnyje:
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žala
Stichija
stogas
Kretingos muziejus

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