Kretingos rajone nustatytas paukščių gripo židinys

Pirminiais duomenimis, praėjusį penktadienį ūkio savininkai pastebėjo padidėjusį paukščių gaišimą. Kaip buvo pranešta VMVT sekmadienį nugaišo apie 2 tūkst. kalakutų iš 5 380, laikytų viename iš trijų tvartų. VMVT pareigūnai skubiai atrinko mėginius tyrimams, kurie antradienį patvirtino, kad į ūkį pateko paukščių gripas.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo yra uždraustas.
Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos.
Ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.
Kretingos rajono savivaldybė dėl aptikto paukščių gripo antradienį Kartenos seniūnijos teritorijoje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
