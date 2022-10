Kruizinis sezonas Klaipėdoje baigėsi

Vokiečiai keliavo atsargiau

Šiųmetis kruizinių laivų sezonas prasidėjo vykstant karui Ukrainoje.

Kaip tai paveiks keleivinę laivybą Baltijos jūroje, pradžioje buvo sunku prognozuoti, nes Vokietija iškart rekomendavo savo piliečiams susilaikyti nuo kelionių į Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Dėl to buvo atšaukti visi keturi šiemet planuoti vokiečių kompanijos kruizinio laivo "Aida" vizitai į Klaipėdą.

Jų kelionės buvo su tokiu savotišku saugikliu.

"Vis dėlto vokiečių turistai šią vasarą pas mus lankėsi, bet ne grupėmis, o rinkosi keliauti individualiai, atvykdavo keltais ar savo automobiliais, kad jei kas nutiktų, turėtų galimybę greičiau grįžti. Jų kelionės buvo su tokiu savotišku saugikliu", – pastebėjo Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro vadovė Romena Savickienė.

Kol kas žvelgiant į kitais metais į Klaipėdą nusiteikusių atvykti 53 keleivinių laivų sąrašą lainerio "Aida" pavadinimo nematyti.

Tačiau kitų metų sąrašas dar negalutinis, paprastai registracija vizitams baigiama kovo mėnesį.

Tikimasi, kad viskas sugrįš į savo vietas, kai tik situacija Ukrainoje kiek stabilizuosis.

Romena Savickienė. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Daugiau, nei tikėtasi

Metų pradžioje kruizinių laivų, pageidavusių atvykti į Lietuvos uostą, buvo 59, tačiau, prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, laivybos kompanijos pradėjo keisti maršrutus, kad aplenktų Rusijos uostus, tad laineriai buvo nukreipti į Baltijos šalis.

Pirmojo keleivinio laivo turistai Klaipėdoje šiemet išlipo balandžio 11-ąją, tad šių metų sezonas truko lygiai pusmetį.

Klaipėdai tai labai geras rezultatas.

R.Savickienės teigimu, kruizinių laivų sezonas finišavo keliomis dienomis anksčiau, nei planuota, nes paskutinysis laineris "Mein Schiff 4" dėl oro prognozių Baltijos jūroje pakoregavo savo vizitą ir atvyko į Klaipėdą praeitą savaitgalį, o ne spalio 13-ąją, kaip buvo numatyta.

"Labiausiai norėčiau pasidžiaugti, kad po dvejų metų pertraukos tas sezonas įvyko. Sulaukėme 61 laivo. Jais atplaukė apie 50 tūkst. kruizinių turistų. Klaipėdai tai labai geras rezultatas. Aišku, buvo ir iššūkių, nes vyko įvairūs gatvių remontai. Labai džiaugiamės, kad tiek uosto direkcija, kuri remontavo krantines, tiek ir savivaldybė, turėjusi pradėti Teatro gatvės atnaujinimo darbus, juos nukėlė vėlesniam laikui, atsižvelgę į kruizinį sezoną", – kalbėjo R.Savickienė.

Jei krantinių ir senamiesčio pagrindinių gatvių remontai būtų vykę per patį sezono įkarštį, turizmo agentūroms būtų buvę dar sudėtingiau dirbti.

Iššūkių vis tiek netrūko

Vienas šio sezono išskirtinumų – kruiziniai laivai atvykdavo nepilni.

"Tai ir mus pačius kiek nustebino, bet buvo dvi priežastys – dar iki galo neatsigavęs kruizinis turizmas dėl COVID-19 pandemijos ir, žinoma, Rusijos agresija Ukrainoje. Karo grėsmė turėjo įtakos renkantis keliavimo būdą", – teigė R.Savickienė.

Nepaisant to, kruizinio sezono rezultatais Klaipėdos agentūros ir Turizmo informacijos centro darbuotojai patenkinti.

"Ko dar reikėtų? Per tuos dvejus pandemijos metus atpratome, kad kai kurioms įstaigoms reikėtų pradėti anksčiau dirbti. Be to, turizmo agentūroms teko nuolat kovoti, kad būtų kur pastatyti autobusus, nes jiems skirtas vietas Danės gatvėje savo automobiliais būdavo užstatę gyventojai. Bet iš esmės tiek verslas, tiek visas regionas džiaugėsi, kad sugrįžo kruizinė laivyba", – kalbėjo R.Savickienė.

Dar vienas iššūkis, anot R.Savickienės, ko anksčiau niekuomet nebūdavo, – per sezoną keitėsi ir laivų sąrašai, ir jų atvykimo grafikai.

Laivybos kompanijos nuolat stebėjo geopolitinę situaciją, kad, reikalui esant, galėtų atšaukti vizitus.

Tai nauja praktika turizmo agentūroms, kurios vos ne per parą, pasikeitus aplinkybėms, turėdavo žaibiškai surasti ir autobusus, ir gidus.