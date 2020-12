Kūčių išvakarėse apgręžti mašinas teko ir išvažiuojantiems iš Klaipėdos

Gruodžio 23-ąją postuose darbas prasidėjo 13 val. policininkai baigė darbą 21 val.

Klaipėdos postuose pareigūnai patikrino 18953 automobilių vairuotojus. Paaiškėjo, kad 134 susiruošė į miestą be didesnio reikalo ir buvo paprašyti grįžti. Be to, 11-kai mašinų net neleista išvažiuoti iš miesto. Postuose dirbantys pareigūnai nustatė 19 įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Nors nuolat skelbiama, kad kurortai svečių šiemet nelaukia, vien į Palangą trečiadienį neleista įvažiuoti 97 automobiliams. Pareigūnai patikrino 4250 mašinų ekipažų. Taisykles pažeidė ir nuobaudų sulaukė 22 vairuotojai.

Gargždų prieigose policininkai kalbino 1800 vairuotojų, 31-am teko važiuoti namo nepasiekus rajono centro.

Penkiuose Kretingos postuose dokumentus pateikti paprašyta 4295 vairuotojų, į miestą įvažiuoti pareigūnai neleido 19-kai jų. Vienas asmuo pažeidė karantino reikalavimus.

Plungėje policininkai patikrino 1668 vairuotojus, grįžti teko 11-kai jų, dešimt vairuotojų pažeidė taisykles ir buvo nubausti. O vienas vyras ryžosi važiuoti neturėdamas vairuotojo pažymėjimo.

Rietavo postuose pareigūnai patikrino 879 vairuotojų dokumentus, aštuoniems neleista įvažiuoti į miestą, dar aštuoni nusižengė Kelių eismo taisyklėms. Pareigūnams įkliuvo ir privalomosios karinės tarnybos vengiantis vaikinas.

Atokiame Skuode policininkai patikrino 1400 automobilių, šeši vairuotojai nenurodė rimto kelionės pagrindo.

Į Neringą tądien įvažiavo 380 automobilių, keturios mašinos buvo priverstos grįžti.

Pareigūnai postuose dirbs iki pirmadienio.