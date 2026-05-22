Kultūros ir meno mecenatui – nuoširdi padėka

Vertybė – ilga draugystė
Klaipėdietis, kultūros ir meno mecenatas R. Cibauskas negaili savo uždirbtų lėšų remti ne vieną konkursą ar festivalį. Jau 24 metus jis yra ir dienraščio „Klaipėda“ organizuojamo konkurso „Metų klaipėdietė“ mecenatas.
Svari R. Cibausko parama bei padrąsinimas nesustoti verčia redakcijos darbuotojus tikėti, kad miestiečių pagarbos nusipelniusių moterų paieškos yra vertingas ir svarbus Klaipėdai darbas.
„Labai ačiū už jūsų nuoseklų buvimą kartu, ėjimą greta, paskatinimą išlaikyti nuoseklumą, rengiant „Metų klaipėdietės“ konkursą“, – dėkojo mecenatui bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė, įteikdama stiklo skulptūrėlę, liudijančią ilgametę draugystę.
Bendrovės „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas R. Cibauskas remia Klaipėdos savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos rengiamą konkursą „Klaipėdos knyga“, jis yra ir literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos mecenatas, Klaipėdos pilies džiazo bei teatrų festivalių, Kazimiero Budrio šeimų krepšinio turnyro, kitų kultūros bei sporto renginių puoselėtojas ir nuolatinis rėmėjas.
Prisibeldė į vaikų širdis
Vienas pirmųjų ir sėkmingiausių mecenato R. Cibausko darbų buvo krepšinio aikštelių įrengimas Klaipėdoje, o vėliau – ir visoje Lietuvoje.
Per du dešimtmečius įrengta ar atnaujinta per 100 gatvės krepšinio aikštelių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, suorganizuota šimtai gatvės krepšinio turnyrų, lydimų jaunimo pamėgtų grupių koncertų.
Dar būdamas paauglys R. Cibauskas pats mėgo žaisti krepšinį Skulptūrų parko pakraštyje buvusioje aikštelėje. Kai prisimindamas tuos laikus jis sumanė ją atnaujinti, sulaukė patarimų to nedaryti, – vos sutvarkius vandalai ją nuniokodavo.
Nepaisant to, R. Cibauskas pasiryžo imtis šių darbų, stengėsi susidraugauti su iš aplinkinių kiemų ateinančiais vaikais ir taip pasiekė, kad vandalizmo atvejų nebeliko nei šioje, nei kitose mecenato iniciatyva atkurtose aikštelėse.
„Neseniai skridau į Šveicariją, Palangos oro uoste abu su dukra pastebėjome, kad kažkoks vyras labai į mane stebeilijosi. Po patikros jis priėjo ir pasitikslino, ar aš esu Cibauskas. Kai patvirtinau, jis puolė man į glėbį, apsikabinome kaip giminės. Pasirodo, jis buvo globos namų auklėtinis, tapo mūsų „Dream Team“ nariu ir įsitraukė į gatvės krepšinį. Dabar jis gyvena Mančesteryje, turi verslą ir prisipažino sunkiais gyvenimo momentais prisimindavęs šią patirtį, – netikėtą susitikimą prisiminė R. Cibauskas. – Nesitikėjau, kad šis projektas taip surezonuos ir atsilieps daugelio vaikų ir jaunuolių širdyse. Po to supratau, kad prasmingiausiai išleisti pinigai – ten, kur gauni ne finansinę, o emocinę grąžą.“
Ragina didžiuotis
R. Cibauskas konkurso „Metų klaipėdietė“ mecenatas yra nuo pat jo pradžios, kai patikėjo konkurso verte ir nenusivylė per metus, kai šalis ir miestas išgyveno krizes bei sunkumus.
Mecenatas pažymėjo, kad šio konkurso tikslas iškelti būtent moteris, kurios dirba klaipėdiečių labui ir garsina miesto vardą, yra didžioji jo vertė ir sėkmė.
Pasak mecenato, per ilgą istoriją konkursas tapo savotiška miesto vizitine kortele, o nekintantis jo tęstinumas rodo solidumą ir vertę.
„Reikėtų džiaugtis, didžiuotis šiuo projektu ir nieko nekeisti. Svarbūs dalykai dažniausiai būna labai paprasti. Gal dėl šio konkurso Klaipėda dabar atrodo kaip moterų miestas, nepaisant vyriško uosto pasiekimų. Konkurso vertė yra ir ta, kad vertas pagarbos moteris skatinate nesikuklinti ir patikėti jų darbo svarba. Kiekviename konkurse būna konkurencija ir ji reikalinga. 24-ios metų klaipėdietės – didelis ypatingų asmenybių būrys. Jos jau formuoja Klaipėdos įvaizdį, pačios tampa autoritetais. Manau, tai yra ir dienraščio „Klaipėda“ rengiamo konkurso nuopelnas“, – pagyrų konkursui „Metų klaipėdietė“ negailėjo R. Cibauskas.
(be temos)
(be temos)