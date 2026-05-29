Iš Kuosų gatvės – gyventojų skundai

Infrastruktūra – apleista?
Gyventojai piktinasi, kad šalia aukščiausio gyvenamojo namo Lietuvoje iki šiol nesutvarkomos kelios dešimtys metrų šaligatvio, o pati gatvė esą tapo pavojinga tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams.
Anot gyventojų, Kuosų g. 20 esantis šaligatvis baigiasi ties žvyro aikštele ir tarp stovinčių automobilių, todėl žmonės yra priversti eiti važiuojamąja dalimi.
Norint išsukti iš daugiabučio kiemo, faktiškai nematyti nei atvažiuojančių automobilių, nei einančių žmonių, todėl ši vieta tampa pavojinga.
Gyventojams ypač kliūva kontrastas tarp skirtingų miesto vietų – esą reprezentacinėje miesto dalyje, šalia modernių daugiabučių ir verslo centrų, infrastruktūra atrodo apleista.
O po stipresnio lietaus Kuosų gatvėje, anot klaipėdiečių, kaupiasi vanduo, susidaro didelės balos.
Gyventojai tikisi, kad problema greitu metu bus išspręsta.
Savivaldybė situaciją žino
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė paaiškino, kad šiuo metu atskirų šaligatvio įrengimo darbų Kuosų gatvėje atlikti dar neplanuojama.
„Šios teritorijos infrastruktūros situacija reikalauja kompleksinių sprendinių. Šioje vietoje būtina sistemiškai spręsti ne tik pėsčiųjų tako įrengimo, bet ir automobilių stovėjimo aikštelės, dangų, teritorijos ribų bei kitų inžinerinių sprendimų klausimus“, – komentavo I. Kubilienė.
Tačiau, anot I. Kubilienės, savivaldybė yra informuota apie problemas dėl eismo saugumo bei pėsčiųjų judėjimo šioje vietoje.
Prioritetas – tvarūs sprendimai
Vedėja taip pat pažymėjo, kad šiuo metu vykdomos procedūros dėl lietaus nuotekų sistemos priežiūros.
„Vertinant ateities infrastruktūros pokyčius, prioritetas teikiamas kompleksiniam teritorijos sutvarkymui, kuris leistų užtikrinti ilgalaikius ir tvarius sprendimus“, – tvirtino I. Kubilienė.
Šiuo metu jau yra planuojamas lietaus surinkimo grotelių valymo paslaugos pirkimas.
„Parinkus rangovą, pradėsime darbus. Tikimasi, kad tai padės sumažinti vandens kaupimosi problemą po intensyvesnių kritulių“, – teigė I. Kubilienė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)