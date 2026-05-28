Kurorte – demografinis šuolis

„Papildomi 3 tūkst. gyventojų savivaldybėje per trejus metus – tikrai didelis demografinis pokytis. Džiugu, kad jaunos šeimos iš Vilniaus, iš kitų Lietuvos miestų ir net užsienio parvažiuoja nuolatiniam gyvenimui į Palangą. Žmonės vertina čia esančią gyvenimo kokybę ir infrastruktūrą“, – akcentavo Palangos vadovas Šarūnas Vaitkus.
Neringos meras Darius Jasaitis ne taip seniai skundėsi, kad jo vadovaujamos savivaldybės teritorijoje nėra tarnybinių butų ir šiaip stinga gyvenamųjų būstų, todėl, skirtingai nei Palangoje, čia nėra galimybių kurtis naujiems gyventojams.
„Mus riboja gyvenamojo būsto stygius, jei tik turėtume tarnybinių butų, taptume pirmaujančia savivaldybe ir neturėtume jokių problemų. Vienintelė didžiausia mūsų problema – milžiniškas gyvenamųjų būstų trūkumas“, – anksčiau dienraščiui teigė D. Jasaitis.
Palangoje situacija šiuo atžvilgiu visai kita, nors ir čia laisvų tarnybinių butų nėra.
„Bet mes kol kas savivaldybės įmonių specialistų turime, tad tarnybinių butų poreikio nėra. Gal kiek problemiška yra dėl medicinos darbuotojų, bet kadangi Palangos ligoninė yra prijungta prie Klaipėdos universiteto ligoninės, tai kartu su šia ligonine esame parengę ir medikų skatinimo programą, kad pritrauktume juos į Palangos ligoninę. Tam skiriame labai didelį dėmesį“, – tvirtino Palangos meras.
Š. Vaitkus pridūrė, kad jau šį rudenį Palangoje atidarys naują modernią polikliniką su visa infrastruktūra bei automobilių stovėjimo aikštelėmis.
Tai esą dar vienas palangiškių geresnės gyvenimo kokybės ženklas.
(be temos)