Kvietimas dalyvauti Klaipėdos miesto urbanistinės idėjos atviro projekto konkurse

Konkurso bendras prizinis fondas 30 000 eurų. Geriausią pasiūlymą planuojama išrinkti 2026 m. pavasarį.
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtino naują Klaipėdos miesto bendrąjį planą, kurio sprendiniuose buvo suplanuotas naujas miesto centras pietinėje miesto dalyje – konkurse nagrinėjamame Stariškių rajone.
Miesto plėtros dokumentuose šią teritoriją numatytą vystyti kaip naują miesto pocentrį, kuriame įsikurtų poilsio, pramogų, rekreaciniai, įvairūs paslaugų ir aptarnavimo objektai, gyvenamoji funkcija. Itin svarbus teritorijos akcentas – jau pradėta projektuoti mažųjų laivelių marina, kursianti teritorijos marinistinį įvaizdį. Galimybės plėtrai, architektūrinei išraiškai, ekonominei realizacijai didelės, nes beveik visa žemė, kurioje yra konkurso objektas/teritorija, priklauso savivaldybei.
Siekiant kokybiškai išvystyti Stariškių teritoriją, 2025 m. buvo parengta Klaipėdos miesto pietinio pocentrio galimybių studija, kurioje buvo išanalizuota šios teritorijos esama situacija, parengti trys teritorijos vystymo scenarijai, po diskusijų su visuomene parengtas ketvirtas teritorijos vystymo scenarijus-geriausiai atspindinti teritorijos vystymo viziją, kurio pagrindu konkurso dalyviai yra kviečiami teikti konkursinius darbus.
Konkurso objekto poreikis ir vizija – kokybiškas Klaipėdos miesto pietinio pocentrio Stariškių rajone, išvystymas. Šiuo konkursu siekiama išrinkti urbanistinę idėją, t. y. aukštos architektūrinės kokybės, modernų, socialiai atsakingą, į kraštovaizdį integruotą sprendinį-urbanistinės idėjos projektą, kurio pagrindu bus rengiamas vietovės lygmens bendrasis planas.
Konkurso dalyviams keliami klausimai apima konkurso teritorijos funkcinį zonavimą, prioritetines veiklas formuojamuose kvartaluose, užstatymo tipologiją, erdvinius užstatymo rodiklius, dominantes, siūlomų pastatų ir statinių statybos kompozicinius principus, stilius, viešųjų erdvių sistemą, pirmųjų aukštų įveiklinimą, susisiekimo sistemą, transporto priemonių laikymo principus.
Konkurso sąlygos ir visa su konkursu susijusi informacija pateikta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos tinklapyje (pirkimo ID 5983135): https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5983135.
Konkurso darbų laukiama iki 2026 m. balandžio 8 d. 13:00 val.
Pasibaigus konkurso procedūroms ir išrinkus laimėtoją, su juo Perkančioji organizacija vykdys neskelbiamas derybas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės dalies – Stariškių pocentrio teritorijos tarp Kairių g., Karaliaus Vilhelmo kanalo, miesto ribos ir Kuršių marių vietovės lygmens bendrojo plano parengimo paslaugų pirkimo.
Konkurso vykdytojas – Perkančioji organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda, tel. Nr.: +370 46 396066, el. p.: [email protected].
Konkurso organizatorius: architektas Andrius Bakšys, tel. Nr.: +370 686 41650, el. p.: [email protected].
