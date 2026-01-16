 Ledo sezonas Kuršių mariose prasidėjo: ką turi žinoti poledinės žūklės mėgėjai

Ledo sezonas Kuršių mariose prasidėjo: ką turi žinoti poledinės žūklės mėgėjai

2026-01-16 13:04
Neringos savivaldybės inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Kuršių mariose ties Nida ledo storis šiandien, sausio 16 d., siekia 13 cm. Gausėjant poledinės žūklės mėgėjų skaičiui, primenamos pagrindinės saugaus elgesio ant ledo taisyklės.

Ledo sezonas Kuršių mariose prasidėjo: ką turi žinoti poledinės žūklės mėgėjai
Ledo sezonas Kuršių mariose prasidėjo: ką turi žinoti poledinės žūklės mėgėjai / Neringos savivaldybės nuotr.

Ledu rekomenduojama eiti pramintu keliu, čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo, tvirta lazda tikrinant ledo stiprumą. Jei sudavus į ledą lazda, pasirodo vanduo, būtina grįžti į krantą.

Čiuožiant slidėmis, atsegami slidžių tvirtinimai ir plaštakos neprakišamos pro slidžių lazdų kilpas. Ledu einant grupei žmonių, laikomasi ne mažesnio 5 metrų atstumo tarp kiekvieno žmogaus.

Einant ledu, aplenkiamos užneštos sniegu arba pripustytos ledo vietos, atidžiai tikrinamas ledo stiprumas prie kranto.

Ant ledo draudžiama palikti vaikus iki dvylikos metų amžiaus be suaugusiųjų priežiūros.

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse taip pat nustatyta prievolė žvejams mėgėjams žvejojant ant ledo turėti smaigus, kurie įlūžus padėtų išlipti ant ledo. Smaigai yra nebrangi, bet efektyvi priemonė, kuri padeda išsaugoti ne vieną gyvybę. Smaigus reikia nešiotis taip, kad netikėtai įlūžus būtų po ranka – dažniausiai žvejai juos pasikabina ant kaklo.

Šiame straipsnyje:
ledas
Kuršių marios
Nida
poledinė žūklė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų