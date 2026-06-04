Liepų gatvėje ties naują asfaltą

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, šiais darbais bus taisomas 2025 metais paklotas asfaltas, kuris, įvertinus jo kokybę, neatitiko reikalavimų.
„Taip, Liepų gatvėje netrukus bus pradėti remonto darbai. Nuo birželio 8 dienos frezavimo ir asfaltavimo darbai vyks ruože tarp Liepų gatvės pastatų Nr. 48A ir Nr. 38. Važiuojant miesto centro link darbai bus atliekami vienoje gatvės pusėje, arčiau Skulptūrų parko. Taip pat ruože nuo Trilapio gatvės iki Liepų g. 49 namo (abi eismo pusės)“, – informavo I. Kubilienė.
Remonto metu taip pat numatyta keisti susidėvėjusius šulinių dangčius ir suvienodinti jų aukštį su nauja danga.
„Darbai planuojami įvertinus sumažėsiančius transporto srautus, nes dalis moksleivių jau bus išėję atostogų. Tai padės išvengti didesnių spūsčių ir eismo trikdžių“, – sakė I. Kubilienė.
Darbų metu, nuo 8.30 iki 16 val., eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje.
Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad darbus vykdys bendrovė „Kelių priežiūra“. Už anksčiau atliktų darbų taisymą savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą.
Preliminari darbų pabaiga – birželio 30 d.
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