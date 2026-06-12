Lietuvos jūrų muziejaus atvirame baseine – pažintis su kaliforniniais jūrų liūtais

„Kaliforniniai jūrų liūtai yra nesunkiai prisitaikantys, – sako treneris. – Todėl dažnai yra laikomi zoologijos soduose. Jie gyvena Ramiajame vandenyne prie Kalifornijos ir Meksikos krantų, susiburdami į dideles kolonijas šimtais ar kartais net tūkstančiais. Gausiausios grupės susidaro poravimosi metu. Didžiąją laiko dalį liūtai praleidžia medžiodami jūroje, į krantą išlipa pailsėti.“
Kaliforninio jūrų liūto kūnas yra cilindro formos, todėl šis gyvūnas labai vikrus vandenyje ir greitai juda net ant kranto. Jo skleidžiami garsai primena lojimą, riaumojimą ar net staugimą. Minta žuvimis, galvakojais moliuskais. Per dieną suaugusiam gyvūnui reikia iki 10 kg, jaunikliui – 5 kg žuvies. Muziejuje dažniausias jų meniu sudaro skumbrė, strimelė, silkė, stauridė.
Saulės įlankoje pakaitomis pasirodys Karis, Čita, Toras ir Basta. Iš viso muziejuje gyvena penki kaliforniniai jūrų liūtai. Vyriausioji patelė Lija yra jau 32 metų ir pasirodymuose nedalyvauja. Į Lietuvos jūrų muziejų ji atkeliavo 1996 metais iš Vokietijoje esančio Duisburgo zoologijos sodo.
Pasak jūrų žinduolių trenerio G. Povilonio, šie gyvūnai natūralioje gamtoje gyvena 15–20 metų, o zoologijos soduose – iki 30 metų. Patinai užauga iki 2,40 m ilgio, patelės – 1,80 m, sveria atitinkamai: 280–300 ir 90–100 kilogramų. Nėštumas trunka 11 mėnesių, jauniklis mamos pienu maitinamas iki pusės metų.
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