 Memorialas – ginklo broliams

Memorialas – ginklo broliams

2026-05-21 14:39
Asta Dykovienė

Skuodo rajone esančiame Žemdirbio muziejuje oficialiai atidarytas memorialas sovietmečiu Afganistane žuvusiems lietuviams, latviams ir estams. Išskirtinis paminklo akcentas – penki variniai varpai, kurių didžiausiam, pagerbdami savo žuvusius ginklo brolius, lėšas surinko buvę kovų bendražygiai.

Pagerbimas: Žemdirbio muziejuje įrengtas memorialas nuo šiol primins apie sovietmečiu Afganistane žuvusius Baltijos šalių jaunuolius.
Pagerbimas: Žemdirbio muziejuje įrengtas memorialas nuo šiol primins apie sovietmečiu Afganistane žuvusius Baltijos šalių jaunuolius. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Žemdirbio muziejaus įkūrėjas Virginijus Mitkus, kurio iniciatyva įsteigtas memorialas sovietmečiu Afganistane žuvusiems lietuviams, latviams ir estams, patvirtino, kad misija baigta – memorialas jau ir pašventintas.

Pačiam Virginijui irgi teko dalyvauti tame liūdnai pagarsėjusiame kare, tad nenuostabu, kad jam kilo idėja įamžinti savo žuvusius bendražygius.

„Laiko praėjo daug, o mintys neapleido, kad reikia kažkaip pagerbti tas žuvusias sielas, nužudytus ir negrįžusius namo vaikinus, kurie ne savo noru ten pakliuvo. Buvo noras įamžinti lietuvius, latvius ir estus. Memoriale ant nerūdijančio plieno lakšto yra išraižytos visų jų pavardės. Labai norisi jų nepamiršti, juk galėjome ir mes patys negrįžti“, – kalbėjo V. Mitkus.

Virš memorialo pakabinti penki varpai, pačiam didžiausiam jų lėšas surinko buvę afganistaniečiai lietuviai, o latvių varpų liejikai jį išliejo.

„Šalia šio pagrindinio varpo pakabintas „miręs“ varpas, kuris peršautas dar Antrojo pasaulinio karo metu, jis neskamba. Kol nebuvo prasidėjusi Rusijos invazija į Ukrainą, rengiau dvi misijas į Sibirą, į Krasnojarską. Ten likusieji giminės padovanojo varpą, kurį čia parsivežiau, jis irgi pakabintas virš memorialo. Dar vieną padovanojo kunigas iš Varėnos. O penktąjį varpą padovanojo išeivis iš Mažeikių, Amerikoje gyvenantis Algis Sidabras“, – vardijo iniciatorius.

V. Mitkus tikisi, kad memorialas bus lankomas, čia bus rengiami buvusių afganistaniečių ir jų šeimų susibūrimai.

Tikimasi, kad į jį atkreips dėmesį ir turistai, neaplenkiantys Žemdirbio muziejaus.

Šiame straipsnyje:
Žemdirbio muziejus
memorialas
žuvę kare

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Kalantos ainis
Ant tiek išplaudavo smegenis propaganda kad duodavo priesaika okupantams
2
-1
Skirtumas nuo l
Kaip vatos kariams ne chilas ir be skyliu
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