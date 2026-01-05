Meras: dėl sniego Plungės rajone nuo antradienio ketinama skelbti ekstremaliąją situaciją

„Ketiname skelbti. Nuo rytojaus (skelbsime – BNS). Žiūrėsime pagal situaciją (kiek laiko ji truks – BNS), nes šiandien dar praneša snygį (...) dėl rytojaus dienos dar bijome ir norime tiesiog viską tvarkingai pasiruošti, kad galėtumėme nuo trečiadienio atnaujinti ugdymo procesą mokyklose“, – BNS pirmadienį sakė A. Klišonis.
Pasak mero, ekstremalioji situacija leis savivaldybei panaudoti tam tikras lėšas tvarkantis su gamtinėmis sąlygomis.
„Yra galimybė panaudoti kai kurias lėšas, pavyzdžiui, tą patį mero rezervo fondą ir jame esančias lėšas pirkimams. Taip pat galima papildomus pirkimus darytis, jeigu tai jau yra reikalinga sniego išvežimui, sniego valymui, kitiems dalykams“, – sakė jis.
A. Klišonio teigimu, šiuo metu rajone sniego pusnys siekia metrą, o kai kuriose vietose ir daugiau.
„Dabar pagrindinės gatvės ir šalutinės gatvės praktiškai visos išvalytos. Vyksta platinimo darbai, kad būtų saugesnis eismas. Vykdomi šaligatvių valymai, autobusų maršrutinių stotelių valymai, perėjų valymai, visi kiti dalykai, tam, kad galėtumėme normaliai funkcionuoti“, – tikino meras.
BNS skelbė, kad dėl sniego buvo uždarytos ugdymo įstaigos Rietavo, Plungės bei Kretingos savivaldybėse. Rietavo švietimo įstaigose ugdymą planuojama atnaujinti antradienį, Plungės rajone mokyklos liks uždarytos iki trečiadienio, o Kretingos savivaldybė laikysis plano ir pamokas organizuos nuotoliniu būdu.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Klaipėdos rajone esančius Vėžaičius, Kretingos ir Plungės apylinkes.
Preliminariai, šiame regione susiformavusi storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų.
