Metas keisti šiukšliadėžes

Klaipėdiečiams tikru galvos skausmu tapo viena miesto šiukšliadėžė, aplink kurią kaupiasi atliekos.
Šiukšliadėžės dugnas yra visiškai surūdijęs ir ištrupėjęs, o įmestos atliekos nesilaiko viduje ir krenta tiesiog ant žemės.
Situaciją dar labiau blogina paukščiai.
Pro šiukšliadėžės skyles varnos pačios lengvai išsitraukia šiukšles į išorę – lesa maisto likučius ir išnešioja atliekas po visą aplinkinę teritoriją.
Klaipėdietė Jūratė teigė, kad tai tęsiasi jau kurį laiką ir kelia ne tik estetinį diskomfortą, bet ir prisideda prie aplinkos taršos.
„Šiukšliadėžė visa surūdijusi, šiukšlės krenta per apačią, varnos viską išnešioja – siaubingas vaizdas“, – komentavo klaipėdietė.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Dženeta Petrokienė teigė, kad sulaukia skundų dėl prastos būklės šiukšliadėžių ir sprendžia šią problemą.
„Mieste tokio tipo šiukšliadėžių skaičių mažiname, jeigu neįmanoma suremontuoti, mes jas tiesiog pašaliname. Jeigu matome, kad yra poreikis, pastatome paprastą betoninę šiukšlių dėžę“, – nurodė Dž. Petrokienė.
Anot Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiosios specialistės, pažeistų šiukšliadėžių tvarkymo ar pakeitimo terminas priklauso nuo rangovų užimtumo ir kitų prioritetinių darbų mieste.
„Gali būti per savaitę, per dvi arba gali būti ir tą pačią dieną pakeičiama“, – teigė Dž. Petrokienė.
Naujausi komentarai