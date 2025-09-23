Miestas sutaupė įspūdingą sumą: pinigai neliks nepanaudoti

Pasiteiravus, kaip pavyko savivaldybei sutaupyti tokią sumą pinigų ir ar tai nereiškia, kad tam tikriems darbams skirtos lėšos buvo tiesiog neįsisavintos, Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus teigė, kad nuolat girdi tokius kalbėjimus iš kai kurių opozicijoje esančių politikų.
„Mūsų pasiekimai rodo, kad miesto reikalų tvarkyme iki tol vyravo nekompetencija. Tiek galiu pasakyti. O Klaipėdoje šiais metais statyboms numatyta skirti beveik 52 mln. eurų. Tai yra rekordiniai investiciniai planai mūsų miesto gyvenime, net panašaus nieko nėra buvę. Noriu atkreipti dėmesį, kad iš jų sutaupyta – beveik 14 mln. eurų. Vien Šilutės plento sutvarkymui per rangos konkursą pavyko sutaupyti 1,6 mln. eurų“, – akcentavo A. Vaitkus.
Mero teigimu, 3,1 mln. eurų sutaupyta rangos darbams projekte „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“.
Miesto biudžete bus sutaupyta 1,6 mln. eurų už pastatų griovimą būsimosios 850 vietų Ledo arenos statybvietėje, daugiau kaip milijonas eurų – įgyvendinant kelių infrastruktūros projektą ties Jūrininkų prospektu.
Šie pinigai neliks nepanaudoti – jie bus skiriami kitiems projektams.
Savivaldybės teigimu, jei prieš trejus metus statybos darbų konkursuose dalyvaudavo po kelis rangovus, tai šiemet vidutiniškai sulaukiama net šešių pasiūlymų.
Didesnė konkurencija reiškia ne tik mažesnes kainas, bet ir didesnį pasitikėjimą miestu, jo vykdomais konkursais.
Pasak mero, pastaruosius dvejus metus miesto administracijai teko įtikinėti statybos kompanijas, kad ateitų į Klaipėdą konkuruoti ir laimėti rangos konkursus.
„Dabar pas mus gana didelė statybos darbų kompanijų įvairovė, anksčiau dominavo viena kita. Nelabai laimingi tie, kurie čia iki tol nuolat laimėdavo konkursus ir galbūt turėjo išskirtines rangos galimybes, bet nenoriu žiūrėti į praeitį, noriu žiūrėti į ateitį. Ir mes neketiname niekur sustoti“, – pabrėžė A. Vaitkus, pridūręs, jog svarbiausia, kad kiekvienas sutaupytas euras grįžta miestui.
