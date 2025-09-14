Miestiečiai pasidalijo į dvi stovyklas: ar dviratis balkone – legalu?

Nuomonės – įvairios
Diskusiją tarp klaipėdiečių iškėlė moteris vardu Virginija. Ji teiravosi kaimynų, ar bendro naudojimo balkonuose ir laiptinėse galima laikyti dviračius.
„Negalima nieko laikyti. Tik skalbinius džiauti. Labai paprasta, atvyktų priešgaisrinė, lieptų paimti. Taip gali atsitikti, jei koks kaimynas parašytų skundą. Pas mus taip buvo, balkonai buvo pilni apkrauti, o po patikros – tušti“, – savo patirtimi dalijosi viena moteris.
„Kiek teko domėtis, jokių daiktų negali būti bendruose balkonuose“, – svarstė kita.
„Jei kaimynai normalūs, galima“, – prieštaravo vyriškis.
Kiti gyventojai pasidalijo itin nemalonia patirtimi, kai dviračius buvo palikę laiptinėse.
„Palikau, subadė padangas yla, ne vaikų darbas. Nebelaikau“, – pasidalijo klaipėdietis.
„Laikyk, jei neišneš. Jau apturėjau tokį kartą Laukininkuose“, – pasakojo moteris.
Kiti neslėpė – dviračius laiko laiptinėse ir iki šiol problemų esą nebuvo.
„Mes jau dvejus metus laikome laiptinėje. Aišku, savo aukšte, ir niekas nieko nesako, nes turime normalius kaimynus“, – tikino moteris.
Iš siaubo šoko per balkoną
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė sakė, kad panašių klausimų ugniagesiai sulaukia dažnai.
Anot jos, priešgaisrinės saugos taisyklėse nėra nurodyta, ką galima laikyti bendro naudojimo patalpose, o ko negalima, tad svarbiausia – žmonių sąmoningumas.
Taisyklėse nėra parašyta, kad negalima balkone laikyti dviračio.
„Kalbant apie daugiabučių balkonus, kyla klausimas, ar juose yra įrengtos vadinamosios evakuacinės priemonės – angos, likusios nuo senų laikų, ar jomis galima nusileisti pas kaimyną? Taip pat ar yra kopetėlės. Lietuvoje yra buvęs toks gaisras, kai nuomojamame bute jaunimas šventė kažkokią šventę ir konflikto metu padegė butą. Jie laukė pagalbos balkone, kuriame buvo evakuacinė anga, bet ji buvo užstatyta baldais ir jie jos nematė. Kas iš panikos šoko pro balkoną, kai ką kaimynai įtempė pas save. Buvo tragedija, buvo ir žuvusiųjų, ir sužeistųjų“, – pasakojo A. Maslauskienė.
Svarbu išlaikyti sveiką protą
Pasak specialistės, jeigu balkone stovės tik dviratis, gaisras tik dėl jo tikrai nekils. Bet jeigu bus daug įvairių medžiagų, tada, kilus gaisrui, daiktai balkone irgi užsidegs.
„Kai dega balkonas, langai dūžta, būna dūmų, karštis, ugnis persimeta į gretimas patalpas. Gaisras daugiabutyje nėra vien to buto, kuriame kilo gaisras, problema. Jis padaro žalą visiems gyvenantiems aplink. Tad visi turime daiktų, kuriuos pasidedame balkone, bet ne visi jie kelia grėsmę. Reikėtų tai įsivertinti išlaikant sveiką protą. Taisyklėse nėra parašyta, kad negalima balkone laikyti dviračio, tiesiog laikomi daiktai gali kelti papildomą riziką kilus gaisrui, o ir tam tikrais atvejais jį sukelti. Mes matome juose visko – ir spintų, ir lovų, ir čiužinių, tai tarsi mini garažas“, – akcentavo A. Maslauskienė.
