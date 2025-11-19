Mirė ilgametis Klaipėdos džiazo festivalio dalyvis

Apie muzikanto mirtį savo feisbuko paskyroje paskelbė buvęs jo specialybės dėstytojas, dabartinis Seimo narys Vytautas Grubliauskas.
„Šiandien pasiekė ypatingai skaudi žinia. Netekome mano brangaus draugo ir studento – trimitininko Janio Amantovo. Lemties ironija – šiandien ta pati diena, kai jis gimė ir kai jo žemiškasis kelias baigėsi“, – rašo V. Grubliauskas.
Pasak jo, Janis buvo žmogus, stipriai mylėjęs Klaipėdą ir Lietuvą. Jo muzikoje tilpo šviesa, o širdyje šiluma ir pagarba žmonėms. Lietuvoje jis turėjo daug draugų, ir kiekvienas, kas su juo susidūrė, pajuto tą tylų, bet labai stiprų vidinį švytėjimą.
„Su sunkia širdimi tenka tarti sudie savo studentui. Liūdesys prislegia ne tik mane, draugus, šeimą, visus, kuriems Janis buvo brangus.
Tikiu, kad šiandien, tą pačią dieną, kai gimei ir išėjai, tu, Jani, vėl užgrojai aukštybėse – taip pat nuoširdžiai, taip pat šiltai ir su meile mums likusiems be tavęs.
Ilsėkis šviesoje. Ilgėsimės tavęs, brangusis Janiti“, – rašo V. Grubliauskas.
Delfi.lt praneša, kad apie muzikanto mirtį feisbuke pranešė jo brolis Andris Amontovs.
Teigiama, kad vyro mirties aplinkybės – neaiškios. „Nustatytas kraujo išskyrimas smegenyse, galimai sulaužytas kaukolės pagrindas nukritus. Mirties išvakarėse tėvas rado jį be sąmonės gulintį ant grindų, savo namuose kaime. Ligoninėje jo širdis dar buvo ventiliuojama, tačiau širdis sustojo lapkričio 19 d. rytą“, – rašome feisbuke.
Latvis J. Amontovs Klaipėdoje baigė studijas Klaipėdos universiteto Menų fakultete.
