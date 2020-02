Mokslininkai suka galvas dėl projektų su Kinija

Skirs 25 tūkst. dolerių

Šiuo metu paskelbtas šių trijų šalių švietimo ir mokslo ministerijų bendrų lėšų programos kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams. Paraiškos priimamos iki balandžio 30 d.

Skelbiama, kad paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai kartu su vykdančiąja institucija ir bendro projekto partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui vieneriems metams gali būti suteikta iki 25 tūkst. JAV dolerių. Iš jų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti atseikėjama ne daugiau kaip 6 250 JAV dolerių.

Asmeninio archyvo nuotr.

Socialinių ir humanitarinių mokslų projektui vieneriems metams gali būti skiriama iki 20 tūkst. JAV dolerių. Iš jų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti suteikiama ne daugiau kaip 5 tūkst. JAV dolerių.

Taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.

Virusas planų nežlugdys

Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė ramino, kad šiuo metu tik teikiamos paraiškos projektams, o juos vykdyti privaloma nuo 2021 m.

"Jau kviečiama, bet šiais metais yra paskelbtas tik konkursas, tad jam virusas neturi jokios įtakos. Mokslininkai teikia paraiškas, o projektai prasidės kitais metais. Ir nebūtinai mokslininkai turės vykti į Kiniją. Jie gali būti susiplanavę įvairius veiklos metodus. Galima bendradarbiauti ir nuotoliniu būdu, susitikimai nėra būtini. Tai priklauso nuo paties projekto specifikos. Jei būtina, susitikimus galima rengti Lietuvoje ar Latvijoje, bendrose konferencijose", – sakė K.Janavičiūtė.

Mokslo tarybos atstovė tikino, kad taryba nekontroliuoja, kaip realiai mokslininkai vykdo bendradarbiavimą, juos domina tik ataskaitose pateikiami rezultatai.

"Šiuo šaukimu domimasi, nors girdžiu, jog sunku susirasti partnerių Taivane. Bet dažniausiai sulaukiame apie 20 paraiškų, gal tik pernai buvo 16. Konkursų šiais metais yra daug", – pasakojo K.Janavičiūtė.

Į susitikimą kinų neišleido

Savotiškų iššūkių patyrė ir Klaipėdos universiteto atstovai. Universiteto darbuotojams teko dalyvauti pirmajame projekto, skirto mokytojams rengti, susitikime Graikijoje.

Renginys startavo vasario 24 d. Graikijoje įvyko pirmasis projekto "21st Teaching Skills. Teacher Training with Specialization on Life and Information Technology Skills" susitikimas, kuris truks visą savaitę.

Projekto koordinatorius – Janinos universitetas (Graikija), partneriai – Klaipėdos universitetas ir dar septyni universitetai iš Liuksemburgo, Kambodžos, Kinijos ir Indijos. Projekto trukmė – treji metai.

Klaipėdos universitetui šiame projekte atstovauja devynių mokslininkų grupė, vadovaujama doc. dr. Redos Vismantienės.

Klaipėdiečiai nerimaujantiems kolegoms per socialinius tinklus pranešė, kad į šį susitikimą neatvyko kolegos iš Kinijos, nes dėl koronaviruso mokslo darbuotojams nebuvo leista išvykti iš šalies.

Delegacijoje dalyvaujantis Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Rimantas Balsys tikino, kad dėl koronaviruso su Kinijos universiteto atstovais trečiadienį vyko telekonferencija internetu.

"Pačioje Graikijoje jokių nerimo ženklų nematyti, niekas gatvėse nedėvi apsauginių kaukių. Tokia pat ramybė jautėsi ir Amsterdamo bei Atėnų oro uostuose. Tačiau po Italijos įvykių tarpusavyje pasikalbame dažniau apie tai", – sakė R.Balsys.