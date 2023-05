Motinos dieną uostamiestyje įjungs fontanus

Uostamiesčio savivaldybės atstovai pranešė, kad gegužės 7-ąją miestiečius džiugins išmanieji fontanai prie Jono kalnelio, „Vaidilos“ aikštėje ir Danės skvere, taip pat Teatro aikštėje, Kurpių aikštėje (prie „Meridiano“), Puodžių g. prie paminklo Vydūnui, Karlskronos g. ir fontanai Debreceno ir Pempininkų aikštėse.

Anksčiausiai šiemet įjungtas fontanas Danės krantinėje, prie „Žvejo“ skulptūros. Jis priklauso bendrovei „Klaipėdos Smeltė“.

Fontanų šokančiais vandens purslais klaipėdiečiai ir miesto svečiai galės gėrėtis iki rudens, rugsėjo 30-osios. Įsivyravus palankiems orams, jų veikimo sezonas gali būti pratęsiamas ilgesniam laikui.

Specialistai priminė, kad fontanų vanduo nėra tinkamas gėrimui ar maudymuisi, nes jų vandenyje yra cheminių medžiagų, nuo kurių gali pasireikšti alerginė reakcija.

Taip pat fontanuose naudojamas chloras bei PH reguliatorius. Tai reikalinga siekiant, kad vanduo greitai neužsiterštų ir nebūtų gadinama fontanų įranga.

Nepaisant to, pasitaiko, kad fontanų vandeniu girdomi ir jame maudomi keturkojai, kojas plauna praeiviai. Be to, buvo pastebėti ir fontanuose besiprausiantys benamiai.

Motinos diena Lietuvoje oficialiai minima nuo 1928 m.