Muzika subūrė skirtingų kartų klaipėdiečius

Prie Kultūros fabriko surengtas vienos dienos choras subūrė gausų būrį įvairaus amžiaus žmonių – nuo vaikų iki senjorų.
Į renginį susirinkę klaipėdiečiai kartu dainavo gerai žinomas dainas, bendravo ir kūrė jaukią šventinę atmosferą.
Iniciatyvą organizavo Klaipėdos kultūros fabrikas kartu su Pajūrio choru, kuris ir subūrė vienos dienos chorą.
Renginio metu netrūko šypsenų, geros nuotaikos bei bendruomeniškumo jausmo. Organizatoriai džiaugėsi, kad prie iniciatyvos prisijungė tiek daug žmonių, panorusių bent vienam vakarui tapti didelio miesto choro dalimi.
Europos Kaimynų diena kasmet minima siekiant stiprinti bendruomeniškumą, skatinti žmones daugiau bendrauti ir kurti artimesnius ryšius su aplinkiniais.
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