 Neatitiko reikalavimų: Liepų gatvė bus asfaltuojama iš naujo

Neatitiko reikalavimų: Liepų gatvė bus asfaltuojama iš naujo

2026-06-02 12:42
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Netrukus Liepų gatvėje bus pradėti ištisinės asfalto dangos remonto darbai atkarpoje nuo Laivų skersgatvio iki Skulptūrų parko. Darbai bus atliekami vienoje gatvės pusėje, arčiau Skulptūrų parko. Toks sprendimas priimtas po to, kai 2025 metais sutvarkyta gatvė, įvertinus jos kokybę, buvo pripažinta neatitinkančia reikalavimų.

„Situacija aiški – Liepų gatvėje paklotas naujas asfaltas neatitiko kokybės reikalavimų. Matėme nelygumus, bangas ir tai reiškia, kad darbai atlikti blogai bei turi būti perdaryti. Klaipėdoje nėra vietos požiūriui „gal kaip nors tiks“. Rangovai privalo laikytis įsipareigojimų, nes kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas. Klaipėdiečiai moka už gerai atliktą darbą, todėl tokio ir reikalaujame. Tie, kurie nesilaikys standartų, rizikuoja atsidurti nepatikimų rangovų sąraše ir prarasti galimybę dirbti Klaipėdoje. Todėl kviečiu nerizikuoti ir darbus atlikti taip, kaip priklauso“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Rangovai privalo laikytis įsipareigojimų, nes kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas. Klaipėdiečiai moka už gerai atliktą darbą, todėl tokio ir reikalaujame.

Parengiamieji darbai prasidės jau birželio pradžioje. Nuo birželio 8 dienos frezavimo ir asfaltavimo darbai bus vykdomi atkarpoje tarp Liepų gatvės pastatų Nr. 48A ir Nr. 38 (važiuojant miesto centro link), taip pat ruože nuo Trilapio gatvės iki Liepų g. 49 namo (abi eismo pusės).

Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Šiose atkarpose bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai ir suvienodinamas jų lygis su nauja gatvės danga.

Darbus vykdys UAB „Kelių priežiūra“. Už nekokybiškai atliktų darbų taisymą savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą.

Darbų metu nuo 8.30 iki 16 val. eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje.

Preliminari darbų pabaiga – 2026 m. birželio 30 d.

Šiame straipsnyje:
Liepų gatvė
asfaltavimas
kelio darbai
nekokybiški darbai

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Komentarai

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Komentarai

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Bronislovas
Meras A.Vaitkus teisingai elgiasi ,reikalaudamas kokybės iš rangovų,kokybiškos asfaltų dangos miesto gatvėse ne tik pagerina mums visiems vairuojantiems automobilius saugiai važinėti ,bet ir pakeičia miesto vizualinį vaizdą.Vakar važiuodamas mieste gėrėjausi atnaujintomis kai kuriose gatvėse ženklinimo linijomis, nufrezavus senąjį dažų žymėjimą padengtos ženklinimo linijos balta nedilančia mase, visa gatvė nušvito naujai . Nekreipkite mere dėmesio į nemąstančius rašinėtojus ,jie išsikrauna keiksnodami bet ką ,jų pasaulis ribotas
5
-2
Klapčiukams
Ne meras, o tikras piarčikas, kolūkio pirmininkas, trečiam pagal dydį miestui tai čia yra tragedija.
2
-5
Super
pagaliau su meru pasisekė Klaipėdai ir klaipėdiečiams. Meras mums dirba kaip sau :) Jokio broko ! Ar mes iš tų žmonių , kuriems mokame pinigus už remontus leidžiame palikti broką : nelygiai sudėtas grindis ar plyteles, ar sienas bet kaip padarytas ? Nemanau. Mes visi privačiame sektoriuje norime kokybės. Pagaliau to nori ir mūsų išrinkti politikai - meras. Baigėsi sovietinis požiūris į valstybės, savivaldybes, piliečiams skirtus darbus, kad tiks bet kaip, jug politikai ir valdininkai ne iš savų moka. Su pagarba p. mere Vaitkau, sakau aš eilinis klaipėdietis.
4
-2
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