Nelegalus čeburekų verslas pajūryje vis dar klesti: baudų pardavėjai nebijo

Policija vis bando simbolinėmis, dažniausiai tik aštuonis eurus siekiančiomis, baudomis tramdyti nelegalius pardavėjus, tačiau tokių maisto nešėjų tai paprasčiausiai neveikia.

„Mes negaudom specialiai tų čeburekų pardavėjų. Taip, vienas kitas pasitaiko, ir, aišku, jis būna sutramdytas, atiduodam policijos pareigūnams, jie jam surašo protokolo pažeidimą, nubaudžia“, – sakė gelbėtojas.

Vienas pakalbintas čeburekų pardavėjas teigė, kad per pliažą praeiti nepastebėtam yra „sėkmės reikalas“. Jis sakė, kad turi nemažai kolegų, o per sezoną užsidirba pakankamai: net apie 2 tūkst. eurų per mėnesį, užtat kartais tenka bėgti nuo gelbėtojų. Baudų vaikinas teigė nebijąs: „Toks gyvenimas. Yra, kaip yra“. Ant pardavėjo, čeburekus pajūryje pardavinėja ne vienos įmonės darbininkai.

Gelbėtojas aiškino, kad jis puikiai žino pardavėjus, o ir pardavėjai jį pažįsta: „Sako, labas, Jonai. Sakau, jau aš tave perspėjau prieš dvi dienas, kad jau daugiau nebūtų. Eikit į savivaldybę, susitvarkykit visus leidimus, dokumentus. Tai galima legalizuoti, dirbkit legaliai – niekas jūsų negaudys. Man sunku pasakyt, kodėl jie to nedaro.“