Nelegalūs migrantai uostamiestyje: prognozė, kuriai reikia pasiruošti

Praėjusią savaitę žiniasklaidos priemonėse nuaidėjo žinia, kad Klaipėdos valdžia nagrinėja galimybes, kur apgyvendinti neteisėtai į Lietuvą per sieną su Baltarusija patekusius migrantus. Klaipėdos valdžia patvirtino, kad Vidaus reikalų ministerijos prašymu svarstyta, kur uostamiestyje galėtų būti apgyvendinti pabėgėliai, bet jokie sprendimai nebuvo priimti.

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė: jei uostamiestyje vis dėlto būtų nuspręsta apgyvendinti neteisėtai į šalį patekusius užsieniečius, miestiečiai apie tai būtų informuoti pirmiausia ir – nedelsiant. Pokalbis su meru – apie Lietuvai naują nelegalių migrantų problemą bei uostamiesčio perspektyvas.

– Klaipėdiečiai sunerimo dėl galimos nelegalių migrantų kaimynystės. Kiek tikėtina, kad uostamiestyje bus apgyvendinti iš pasienio su Baltarusija atgabenti nelegalūs migrantai?

– Visi esame sunerimę dėl situacijos, į kurią dabar yra įstumta mūsų valstybė. Lietuvos užtvindymas nelegaliais migrantais, ateinančiais iš Baltarusijos pusės, kelia nerimą visai valstybei, mes nesame išimtis. Sunerimti verčia kasdien pasiekiantys skaičiai apie žmones, kurie pereina vis dar kiaurą Lietuvos sieną, todėl yra suprantamas mūsų Vyriausybės rūpestis, kaip šią situaciją suvaldyti.

Kalbant apie kvotas, kada, kiek ir kuriai savivaldybei būtų skirta neteisėtų migrantų, reikia aiškiai pasakyti, kad šiandien nėra priimta jokių sprendimų, kurie galėtų būti įvardijami kaip įpareigojimai Klaipėdai priimti vienokį ar kitokį skaičių migrantų. Kaip situacija klostysis ateityje, kokie bus valstybės žingsniai, negaliu žinoti, bet labai tikiuosi, kad tai nekels ažiotažo atskirose savivaldybėse, taip pat ir Klaipėdoje, nepriešins žmonių ir nekels socialinės emocinės įtampos bei nepasitikėjimo valstybinėmis institucijomis. Laikinų, tarpinių sprendimų, girdžiu, yra ir dabar – jie neišvengiami.

Tikiu valstybe, linkiu tikėti ja visiems, nes tik bendromis pastangomis galime išspręsti pačias sudėtingiausias problemas.

Yra dvi ar trys pagal europinius standartus įrengtos laikinosios apgyvendinimo vietos, kuriose keli tūkstančiai nelegalių migrantų jau dabar gali būti apgyvendinti, ir jos yra arti sienos su Baltarusija. Labai tikiuosi, kad Vyriausybė ar Ekstremalių situacijų komisijos operacijų valdymo centras sprendimus pervežti migrantus į atskiras, ypatingai – nutolusias nuo įvykio vietos 350 km., savivaldybes priims kraštutiniu atveju. Ruoštis tokiems netikėtumams reikia, bet tai jokiu būdu neturi būti suprantama kaip jau šiandien galiojantis sprendimas.

Toks susirūpinimas arba dirbtinai keliamas ažiotažas, kada kai kur net renkami parašai, iš kažkur gavus žinių, kad konkrečiame name bus konkretus skaičius migrantų, yra dezinformacija, situacijos kaitinimas, taip nereikėtų daryti – ir be to situacija yra labai jautri bei pavojinga. Labai atidžiai sekame situaciją, nuolat bendraujame su Vidaus reikalų ministerijos, kitais situaciją reguliuojančiais pareigūnais ir, sužinoję apie galutinį valstybės sprendimą, informuosime klaipėdiečius apie jį, nes tai neabejotinai paveiktų gyventojų gyvenimo kokybę ir saugumą.

Mano kvietimas ir prašymas – nepasiduoti provokacijoms, sekti, analizuoti bei vertinti oficialiąją informaciją iš valstybės institucijų. Esu įsitikinęs, kad niekas už nugarų nieko nerengia ir nieko paslapčia nedarys.

Tačiau gyvendami šioje valstybėje, jos rūpestį ir problemas taip pat turime suprasti. Tikiuosi, kad ir valstybė supranta, kad galbūt paprasčiau, saugiau ir patogiau visiems spręsti nelegalių migrantų apgyvendinimo klausimą ne skleidžiant juos per visas šalies savivaldybes, bet bandant juos koncentruoti vienoje geografinėje erdvėje, kas šiuo metu ir yra daroma. Tie modeliai, kuriuos aptarėme, matyt, būtų aktyvuoti, jei situacija dramatiškai blogėtų.

– Kokius „namų darbus“ turėtų atlikti miestas, rengdamasis priimti migrantus? Kokias grėsmes įžvelgiate ir kaip, Jūsų nuomone, būtų galima jas sumažinti?

– Kaip žinome, yra paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Vyriausybės rašte nurodyta, kad turės būti naudojami savivaldybėse turimi materialiniai ištekliai, kurie bus kompensuojami teisės aktų nustatyta tvarka, kad bus panaudotas ir valstybės rezervas, ir visos kitos turimos materialinių išteklių atsargos.

Tai jokiu būdu nereiškia, kad jau rytoj priimame mažesnį ar didesnį skaičių užsieniečių, kirtusių valstybės sieną, tačiau turime įvertinti, kokias sąlygas reikėtų užtikrinti. Tai būtų nemenkos lėšos, kurias turėtų užtikrinti valstybė. Sulankstomos lovos, čiužiniai, patalynė, medicinos priemonės (tvarsčiai, švirkštai, vaistai, dezinfekavimo priemonės, asmens apsaugos priemonės ir kt.). Visa tai reikia turėti, kai jau bus aišku, kokiam migrantų skaičiui to reikės.

Turime numatyti, kiek ir ko reikėtų, jei toks Vyriausybės sprendimas būtų. Geriamas vanduo, maitinimas, patalpų tvarkymas, dezinfekavimas, skalbimas, komunalinės išlaidos, degalai, migrantų transportavimo išlaidos, jau nekalbu apie patalpų įrengimą (vaizdo stebėjimas, apšvietimas, teritorijos aptvėrimas, mobilūs dušai, tualetai, apsauga ir kt.).

Tai yra visas spektras priemonių, kurias įvardijame kaip būtinąsias, jeigu toks sprendimas valstybės lygiu bus priimtas ir jis galios visoms Lietuvos savivaldybėms.

Tačiau labai tikiuosi, kad situaciją pavyks suvaldyti ir tą kiaurą sieną užlopyti, kad nebereikėtų visai Lietuvai, o šiuo atveju – savivaldai, tapti iešmininkais, turinčiais mesti didžiulius resursus pasekmėms suvaldyti. Tikiuosi, kad valstybėje yra sveiko, racionalaus proto, todėl sieną perėjusių užsieniečių atsiuntimas į kurią nors savivaldybę bus kraštutinis variantas, kuris bus aktyvuotas tik kraštutiniu atveju.

Kita vertus, tokia mobilizacija bei toks rimtas pasirengimas panašaus pobūdžio situacijoms tikrai labai svarbūs visuomenės saugumo ir ramybės faktoriai šiais neramiais, o dažnai net ir neprognozuojamais laikais, o kam esi gerai pasiruošęs, kaip byloja tautos išmintis, to dažniausiai ir nenutinka.

– Jeigu migrantai būtų atgabenti į Klaipėdą, kiek laiko jie čia būtų: vadinamajam izoliacijos laikotarpiui – 10-iai dienų ar ilgesniam laikui?

– Dar nesame gavę visos detalios informacijos, bet preliminariai buvo kalbama apie dešimt dienų, kol bus priimti sprendimai. Tačiau net ir toms dešimčiai dienų reikalingas tas pats anksčiau išvardytas paslaugų, priemonių ir įsipareigojimų paketas proceso įgyvendinimui užtikrinti.

Noriu pasakyti aiškiai: šiandien kalbame tik apie tam tikrą mobilizacijos veiksmą – savo pajėgumų susiskaičiavimą, tačiau tai negali būti vertinama kaip priimtas sprendimas konkretiems adresams, konkrečiam migrantų skaičiui, konkrečiam laiko terminui.

Jeigu kažkada bus priimtas toks sprendimas, apie tai turės būti labai plačiai iškomunikuota ir aš neabejoju, kad Vyriausybė tai padarys. Tikiu, kad sveikas protas nugalės ir tokiose karštose ir juolab kaitinamose situacijose. Jeigu sugebėjome nesutrikti suvaldant COVID-19, tiek vakcinavimo procesą, tikiu, kad susitelkę, neprarasdami sveiko, šalto proto išspręsime ir šį uždavinį, juolab kad spręsime jį su valstybe.