Neringos savivaldybei perduotas Nidos švyturio pastatų kompleksas

Pats Nidos švyturys savivaldybei buvo perduotas dar 2019 metais, o naujas galimybes Kuršių nerijos jūrinio paveldo eksponavimui ir visapusiškam paveldo objekto išsaugojimui atveria būtent šis, Urbo kalno papėdėje esančių pastatų perdavimas.
Didžiuliu pasiekimu laikyta jau tai, kad 2023-iaisiais šiuos komplekso pastatus pavyko išbraukti iš VĮ „Turto bankas“ parduodamų objektų sąrašo ir išsaugoti nuo privatizavimo perduodant juos LNDM patikėjimo teise. Visgi pagrindinis Neringos savivaldybės tikslas buvo perimti šį istorinį paveldą į pačios bendruomenės rankas. Pasirašytas aktas, paremtas anksčiau priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, oficialiai įtvirtino šį siekį.
Neringos savivaldybės žinion perėjusį nekilnojamąjį turtą, kurio bendra likutinė vertė siekia per 228 tūkst. eurų (228 010,46 Eur), sudaro net šeši objektai. Tai Švyturio g. 1 ir Švyturio g. 2A esantys statiniai: administracinis pastatas, du gamybiniai ir du ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, tarp kurių – ir garsusis Nidos šulinys.
Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis pabrėžia, kad šis dokumento pasirašymas atveria naujas galimybes Neringai.
„Nidos švyturys ir jo aplinka – neatsiejama Kuršių nerijos kraštovaizdžio bei pasakojimo apie šį kraštą dalis, menanti švyturio prižiūrėtojų kasdienybę, laivybos istoriją ir žmogaus santykį su jūra. Šiandien, kai pastatai galutinai atiteko bendruomenei, galime drąsiai kalbėti apie pilnavertį šios erdvės įveiklinimą. Dėkojame visiems, buvusiems šiame ilgame kelyje, padėjusiems išsaugoti pastatų komplekso vientisumą, taip pat Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui už bendradarbiavimą“, – teigė D. Jasaitis.
Nuo paveldo perėmimo – prie konkrečių įveiklinimo darbų
Dar gerokai prieš oficialų turto perėmimą, Neringos savivaldybė pradėjo ruoštis pastatų ateities įveiklinimui. Savivaldybės iniciatyva jau yra pradėti ir netrukus bus baigti Nidos švyturio pastatų komplekso taikomieji tyrimai, apimantys architektūros natūrinius, konstrukcijų, istorinius, inžinerinius (geologinius), mūro drėgmės bei užterštumo ir medienos tyrimus.
Šie tyrimai yra būtini tam, kad būtų galima tiksliai koreguoti objekto vertingąsias savybes ir pradėti projektavimo darbus. Lygiagrečiai su tyrimais jau pradėtas komplekso žemės sklypo formavimo procesas.
Įvykęs galutinis turto perdavimas Neringos savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti užtikrina, kad Kuršių nerijos jūrinis paveldas bus ne tik apsaugotas ateities kartoms, bet ir tiesiogiai kuriamas bei puoselėjamas vietos bendruomenės.
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