Netoli Klaipėdos – pratybos

Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, pratybų metu kariai treniruosis vykdyti objektų žvalgybą, taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis.
„Pratybų metu gali būti naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų ir atsižvelgiant į gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus vykdomi“, – skelbė savivaldybė.
Prieš pratybas visi jose dalyvaujantys kariai bus instruktuoti apie saugaus elgesio taisykles.
Pratybų metu bus laikomasi visų Kuršių nerijoje galiojančių aplinkosaugos ir kitų nustatytų apribojimų, o joms pasibaigus pratybų teritorijos bus sutvarkytos.
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